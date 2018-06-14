Дизайн дачного участка: 10 трендов 2018 года

Западные трендсеттеры советуют отказаться от строгой геометричной разметки грядок и клумб и добавить в свой участок асимметрии и расслабленности. Что еще в тренде? Рассказываем и делимся классными идеями.

Нужное количество лучше — считают последователи лагом. Эта скандинавская философия рационального использования ресурсов, времени, да и вообще чего угодно теперь актуальна и для дачи. Поэтому долой бесполезную уличную мебель, излишества в садовых аксессуарах и неподъемные урожаи — всего в меру.

Японская философия ваби-саби чем-то схожа с лагом, но при этом делает упор на эстетику состаренного, линялого, надреснутого, но все еще добротного и годного. Проведите инвентаризацию садовых принадлежностей: вдруг окажется, что старый дачный столик очень даже в тренде?

Сад с эффектом дикорастущих, нетронутых растений и цветов — еще одно модное и очень удобное ландшафтное направление. Маст-хэв такого сада — вьющиеся растения: душистый горошек, бугенвиллия или клематис. «Увейте» ими не только беседку или террасу, но и забор. Это защитит участок от посторонних глаз и сделает его по-настоящему стильным.

Несмотря на общую тенденцию небрежно растущей, «расслабленной» растительности на участке, ухоженный, аккуратно постриженный газон актуален всегда — что бы там не диктовала мода.

И пока вы ухаживаете за грядками или цветочными клумбами, наводите порядок в дачном домике или просто отдыхаете с друзьями, газонокосилка-робот SILENO city возьмет на себя все хлопоты по стрижке газона — совершенно автономно.

В чем преимущества этой «умной» газонокосилки?

Газонокосилка-робот SILENO city была разработана для создания идеально ровного газона на небольшом дачном или приусадебном участке;

Благодаря технологии Silent Drive прибор функционирует почти беззвучно в отличие от стандартных шумных агрегатов с ручным управлением;

Газонокосилке-роботу SILENO city по силам обработать участки с неравномерной высотой или с узкими, труднодоступными зонами: достаточно настроить прибор на работу с тем или иным типом местности;

Прибор может работать в любую погоду, даже в сильный дождь;

В результате ежедневной обработки травы газонокосилкой-роботом Sileno city вы получаете ровный и густой газон, внешне похожий на ковер с коротким плотным ворсом.

Кудрявая петрушка, кресс-салат и сельдерей красивы уже сами по себе, а цветная капуста — особенно сорта модных фиолетовых оттенков — сделает грядку не только полезной, но и стильной.

Свежий тренд украшать дачную территорию съедобными растениями поможет сэкономить место, традиционно запланированное под клумбы, и задействовать его, к примеру, для беседки.

Вместе с полутонами эстетики ваби-саби в этом году успешно дружит и тенденция декорировать загородное пространство яркими, насыщенными цветами.

Добавляйте мебель, аксессуары и outdoor-ткани жизнерадостных оттенков, сажайте яркие цветы и окрашивайте двери и окна сочными красками. Заодно обеспечите себя хорошим настроением на весь дачный сезон!

Нет-нет, не по-старинке ближе к дому, а в глубине сада — советуют ландшафтные дизайнеры. Тенденция стирать границы между домом и садом нынче считается хорошим тоном и прекрасным средством почувствовать близость с природой.

Домик для хранения инвентаря может быть оборудован мини-теплицей, а задняя часть спинки скамейки — отличное место для цветочного ящика в нарядном кашпо.

Задействуйте каждый сантиметр своего участка с пользой, и даже на изначально тесной территории найдется место для желанного пруда или гостевого домика.

В тренде забота о пушистых и пернатых обитателях дачных участков. Для этого нужно всего ничего: обустроить кормушки-домики и приготовить лакомства. Ежи, например, любят свежее молоко, а птицы — семечки, сушеные ягоды и несоленое сало.

Один из ключевых интерьерных трендов — теплые металлы (медь, латунь и золото) — смело «подселяйте» и на дачный участок. Для этого достаточно обзавестись парой-тройкой цветочных горшков или кашпо в модных оттенках.

Топовыми материалами отделки в этом году будут известняк и керамогранит под дерево — берите на заметку.