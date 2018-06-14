22 тонны подозрительных арбузов не пустили в Новосибирск

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области было установлено, что казахстанские томаты, абрикосы, сливы и капуста общим весом 81,5 тонна, киргизский репчатый лук и продовольственный картофель общим весом 40,7 тонн, а также 20 тонн китайских нектаринов перевозились с частичным, либо полным отсутствием маркировок на грузах. Данные маркировки должны содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортере.

«Также с недостоверными документами пытались ввезти 22 тонны арбузов, 20 тонн абрикосов и 20 тонн дынь. Они ехали из Казахстана, а 2,3 тонны орехов макадамии — из Китая, — говорится в сообщении ведомства. — Кроме того, на 300 кг казахстанских кабачков не был предоставлен фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции».

В соответствии с требованиями российского карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все фрукты и овощи вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности.

Добавим, что сейчас в Новосибирске активно торгуют клубникой возле выходов из метрополитена и на остановках общественного транспорта. Стоимость пластикового пол-литрового стаканчика пахучей ягоды колеблется от 80 до 120 рублей. Торговцы уверяют, что спелая ягода завезена из Краснодарского края. Другие называют Ташкент.

«Официально клубники из Краснодара и Узбекистана в Новосибирск не попадало, и документы на нее мы не выдавали», — сообщили в Россельхознадзоре. — Ее происхождение неизвестно».