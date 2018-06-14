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Оренбуржцы помогут украсить сквер около областного драмтеатра
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Оренбуржцы помогут украсить сквер около областного драмтеатра 

АиФ-Оренбург 50 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
15 июня состоится торжественное открытие обновленного сквера около областного драматического театра.
Общественная территория благоустроенна полностью за счет частного инвестора, кофейной сети, при поддержке администрации областного центра в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На открытии оренбуржцы сами смогут принять участие в модернизации уже ставшего популярным места отдыха.
«При проектировании этого пространства мы прежде всего хотели создать новый центр притяжения для горожан, сделать место интересным. Эта задача была решена за счет насыщения пространства простыми, но разнообразными элементами. Этот проект — прежде всего про разнообразие: разнообразие форм, ракурсов, поз отдыхающих. Здесь нет двух одинаковых скамеек, каждая скамья изготовлена по отдельному чертежу. В целом это экспериментальное пространство. На мощение сквера будет нанесена яркая желтая линия, все желающие смогут собственноручно добавить цвета серой мостовой», — рассказал один из авторов проекта архитектор Александр Алексеев.
Открытие сквера в 17.00.
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