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Пропал 24-летний тоболяк, ехавший домой из Омска на попутках
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Пропал 24-летний тоболяк, ехавший домой из Омска на попутках 

72.ru 42 минуты назад
Фото: 72.ru
Третьи сутки родные и близкие тоболяка Владимира Полоумова не могут выйти с ним на связь: его мобильный выключен, другого способа связаться с ним нет. Известно, что молодой мужчина несколько дней назад выехал в родной город из Омска, но до дома так и не добрался.
— Последний раз он звонил 12 июня после обеда. Сказал, что уже в пути, едет автостопом. Дорога занимает часов 8-9, не больше, но он всё ещё не добрался и не выходит на связь. Надеемся, что с ним всё в порядке, — рассказал Вадим, друг Владимира Полоумова.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где находится пропавший тоболяк, просят сообщить в полицию (02, 112) или друзьям пропавшего мужчины. Связаться с последними можно в любое время суток по телефону 8-902-624-33-34.
До сих пор продолжаются поиски пропавшего в конце мая Алексея Бетехтина. После ссоры с женой он уехал из Омутинского на личном автомобиле, и с тех пор нет никакой информации о его местонахождении. А вот омич Евгений Чубара, о котором мы рассказывали вам пару дней назад, благополучно добрался домой.
— Всё с Женей хорошо, жив, здоров. Говорит, предложили ему работу в Тюмени. Принял это предложение и поехал, а нас не предупредил: не было связи. Как только смог, сразу позвонил, — поделилась с 72.ru Любовь, родственница Евгения Чубара.
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Женский форум
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