«Бейонсе до нее далеко»: Даутцен Крус в чулках станцевала жаркий тверк

33-летняя нидерландская супермодель и актриса Даутцен Крус эротично исполнила один из самых популярных танцев современности. Красавица продемонстрировала достоинства своей внешности, снявшись для рекламы нижнего белья одного из голландских брендов.

Даутцен Крус поделилась эротическим роликом, в котором запечатлена в откровенном виде. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира станцевала тверк в корсете и чулках. Видео посмотрели на странице красавицы в Инстаграме сотни тысяч поклонников из разных стран мира: «Советую посмотреть ролики от Hunkemöller. Я очень хорошо повеселилась в сценах, которые не попали на видео», — отметила Крус.

В комментариях к новому посту знаменитости многие не скрывали своего восхищения, ведь Даутцен показала отличную фигуру без единого изъяна. Несмотря на то что ей часто советуют увеличить грудь, Крус явно не спешит ложиться под нож хирурга и кардинально менять внешность, которая давно стала ее визитной карточкой. За это ее и обожают модельеры всего мира и многочисленные фанаты: «У меня нет слов, одни эмоции, вот это да!» «Круто, просто восторг! Мне бы такую фигуру!»

«Она нереальная, формы изумительные!» «Красотка, повезло ей с такой внешностью!» «Бейонсе до нее далеко… Вообще шикарная женщина, беру пример и сажусь на диету!»

На днях во время совместного гастрольного тура с мужем тверк исполнила американская певица Бейонсе. Но многие раскритиковали ее за это, поскольку в последнее время она сильно прибавила в весе и не может похвастаться изящными формами.

А Даутцен Крус по праву может гордиться своей фигурой, которую любит демонстрировать. Манекенщица часто показывает свои формы и плоский живот, который многие считают идеальным.

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 10 Июн 2018 в 1:03 PDT