Курганцам запретили подбирать слётков — птенцы учатся жизни и не нуждаются в помощи

Слётков можно

легко опознать: у них плохо развито оперение, много пуховых перышек, зачастую хвостовые перья слабо сформированы

В лесах и парках гнездится очень много разных птиц: от самых маленьких — пеночек, синиц, мухоловок — до самых крупных — сов, ястребов, коршунов и канюков. В июне они выводят своих птенцов и адаптируют их к взрослой жизни, поэтому жителей просят не помогать птенцам — они учатся быть взрослыми. Специалисты поясняют, что вылетевшие из гнёзд птенцы (слётки) в первые дни не умеют летать.

— Визуально их легко можно определить: у них плохо развито оперение, сохраняется много пуховых перышек, зачастую хвостовые перья слабо сформированы. Птенец, покинувший родительское гнездо, еще не умеет добывать себе корм и находится на попечении родителей. Сейчас для птиц очень важно, чтобы их не беспокоили, — сообщает Союз охраны птиц России.

Поэтому любые проявления любопытства могут привлечь хищников к гнезду: вы можете не видеть поблизости ворон, но они могут скрытно наблюдать, следуя за вами, и после вашего ухода разорить гнездо. В начале июня — июле нужно соблюдать следующие правила:

ходите только по основным дорогам и тропам, не сходите с них;

выгуливайте собак на поводке, не спускайте их в лесу с поводка;

если видите рядом с собой беспокоящуюся, тревожащуюся птицу — отойдите от этого места подальше, чтобы птица перестала волноваться;

птиц беспокоят дым и шум, поэтому тщательно выбирайте место для мангала и откажитесь от громкой музыки;

увидев слётка — птичьего «недоросля», не подбирайте, не трогайте и не пытайтесь фотографировать. Уносить домой его тоже не надо. Родители не бросили его, они находятся рядом — хотя вы можете их и не видеть — и позаботятся о своём отпрыске.