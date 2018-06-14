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Набрала вес или беременна? — мир обсуждает перемены в Бейонсе
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Набрала вес или беременна? — мир обсуждает перемены в Бейонсе 

Пятый канал 1 час назад
Интернет снова наводнили слухи о беременности Бейонсе (Beyoncé). Певица и ее звездный муж рэпер Джей Зи (Jay Z) сейчас выступают в рамках масштабного совместного тура в Америке. Пытливые фанаты, естественно, оценивают в своих кумирах буквально все. И что же обнаружили поклонники? — у Бейонс появился приличный живот, а лицо и руки явно пухлее, чем были раньше.
Ресурс lovebscott.com опубликовал внушительную подборку постов из социальных сетей, где зрители, вернувшись с концерта поп-дивы принялись гадать: это все-таки беременность или певица просто немного подраспустилась и потеряла контроль над весом.
36-летняя Бейонсе и 48-летний Джей Зи официально поженились в 2008 году. У пары трое детей. Музыканты признаны одними из самых высокооплачиваемых в США.
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