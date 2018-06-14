Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Нюша и другие на пре-пати фестиваля «Жара»

Вчера российские знаменитости посетили пре-пати фестиваля «Жара», который ежегодно проходит в Баку. На вечеринке гостей ждали выступления артистов отечественной эстрады, угощения и ковровая дорожка, которая расположилась вдоль бассейна. Темой мероприятия стал «отдых на море», так что большинство звезд в этот день были в тельняшках и морских фуражках.

Настасья Самбурская блеснула на вечеринке в красных брюках, полосатой футболке и шелковой накидке-халате, которая гармонично сочеталась с образом. Григорий Лепс и его супруга Анна тоже соблюли дресс-код, появившись в образе моряка и морячки. А вот Альбина Джанабаева отказалась от синего в одежде, отдав предпочтение легкому черному платью. Наряд дополнила яркая сумка, солнцезащитные очки и платок, который певица повязала на голову. Не смогла пропустить вечеринку и Нюша, которая сейчас находится в ожидании своего первого ребенка. Артистка выбрала по-настоящему летний лук: белый комбинезон с цветочным принтом она дополнила ярко-зеленым плащом.

Григорий и Анна Лепс

Артем Artik с супругой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Natan

Согдиана

Настасья Самбурская