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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Нюша и другие на пре-пати фестиваля «Жара»
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Нюша и другие на пре-пати фестиваля «Жара» 

Журнал ОК! 27 минут назад
Вчера российские знаменитости посетили пре-пати фестиваля «Жара», который ежегодно проходит в Баку. На вечеринке гостей ждали выступления артистов отечественной эстрады, угощения и ковровая дорожка, которая расположилась вдоль бассейна. Темой мероприятия стал «отдых на море», так что большинство звезд в этот день были в тельняшках и морских фуражках.
Настасья Самбурская блеснула на вечеринке в красных брюках, полосатой футболке и шелковой накидке-халате, которая гармонично сочеталась с образом. Григорий Лепс и его супруга Анна тоже соблюли дресс-код, появившись в образе моряка и морячки. А вот Альбина Джанабаева отказалась от синего в одежде, отдав предпочтение легкому черному платью. Наряд дополнила яркая сумка, солнцезащитные очки и платок, который певица повязала на голову. Не смогла пропустить вечеринку и Нюша, которая сейчас находится в ожидании своего первого ребенка. Артистка выбрала по-настоящему летний лук: белый комбинезон с цветочным принтом она дополнила ярко-зеленым плащом.
Вадим Верник
Григорий и Анна Лепс
Артем Artik с супругой
Эмин Агаларов
Николай Басков
Юлия Барановская
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Денис Клявер с женой
Глюк'oZa  Миша Марвин
Natan
Наташа Королева
Согдиана
Настасья Самбурская
Кристина Орбакайте
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Рита Дакота и Влад Соколовский
Николай Басков и Яна Чурикова
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