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Жители Хаапалампи тонут в мусоре (фото)
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Жители Хаапалампи тонут в мусоре (фото) 

Карельские вести 18 минут назад
Фото: Петрозаводск говорит
Мусор валяется на дороге и создает невыносимый запах. –У нас в поселке очень плохо стали вывозить мусор. Запах ужасный, мусор валяется на дороге, — пожаловалась читательница, попросившая не называть свое имя. — Живу в городе Сортавала, п. Хаапалампи. Всегда читаю новости, но никуда не писала, вот решилась написать. Очень беспокоюсь за своих детей.
В паблике «Подслушано в Сортавала» активно обсуждают этот вопрос. По информации группы, грязь лежит больше недели, но руководство поселка никак не реагирует.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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