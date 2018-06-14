Жители Хаапалампи тонут в мусоре (фото)

Мусор валяется на дороге и создает невыносимый запах. –У нас в поселке очень плохо стали вывозить мусор. Запах ужасный, мусор валяется на дороге, — пожаловалась читательница, попросившая не называть свое имя. — Живу в городе Сортавала, п. Хаапалампи. Всегда читаю новости, но никуда не писала, вот решилась написать. Очень беспокоюсь за своих детей.

В паблике «Подслушано в Сортавала» активно обсуждают этот вопрос. По информации группы, грязь лежит больше недели, но руководство поселка никак не реагирует.