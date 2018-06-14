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Джоли сделала официальное заявление о своем разводе с Питтом
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Джоли сделала официальное заявление о своем разводе с Питтом 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Несмотря на договоренность Анджелины Джоли и Бреда Питта о том, что их бракоразводный процесс будет проходить без участия посторонних лиц, в сеть просочилась информация о том, что судья позволил актеру звонить детям в любое время без разрешения Джоли. По мнению служителя фемиды, нехватка общения с отцом негативным образом влияет на детей, поэтому некоторые ограничения были сняты, сообщает издание Spletnik.
В тот же день, когда в СМИ попала эта информация официальный представитель Анджелины Джоли выступил с заявлением о том, что актриса возмущена произошедшим. От себя он добавил, что распространенные данные вводят всех в заблуждение и не идут на пользу интересам детей бывших супругов. Он также отметил, что выборочные части протокола кто-то «слил» из эгоистических соображений и теперь у людей складывается неточные представления о жизни пары.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Питт рассвирепел из-за беременности экс-супруги Энистон.
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