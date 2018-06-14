10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря

Что-нибудь из фольклора

Поморские сказки

В учебниках литературы начальной и средней школы обычно есть разделы фольклорных и фольклорно-литературных текстов. Например, в хрестоматии для пятого класса есть «Журавль и цапля», «Царевна-лягушка», «Солдатская шинель», а в начальной школе читают сказы Павла Бажова . Между тем в стандартный набор не укладывается так много интересного, выходящего за пределы привычных схем! Так, обращение к северным поморским сказкам, известным сейчас все больше благодаря Б. Шергину и С. Писахову, поможет узнать новые грани родного языка, поговорить о роли сказителя в бытовании сказки и весело провести время на уроке.

Что-нибудь из прекрасной словесности

Иногда кажется, будто все депрессии у нас исключительно из-за того, что мы слишком мало читаем Коваля. В его текстах всегда есть неожиданный взгляд на мир, парадоксы, сюрпризы и море доброты. Одна фраза Коваля может занять умного ребенка минут на пять, ведь это нередко — отдельный особый сюжет. Как вот: «Что мне нравится к черных лебедях, так это их красный нос» или «Пельмени между тем в городе Карманове оказались отличные — большие, сочные, ушастые», а то и просто: «Слушай ухом!». Мечтается, чтобы младшешкольники вместо десятков малопонятных им стихотворений о нивах и рощах читали лиричные миниатюры Коваля к картинам Татьяны Мавриной , шестиклассники искали по карте путь, по которому строители самой легкой лодки в мире несли бамбук, а старшие школьники обсуждали Москву 60-80-х гг. с помощью его детективных повестей о Васе Куролесове.

Что-нибудь о народах нашей страны

Хоррор Наиля Измайлова

Для жителей самой большой и многонациональной страны наши школьники читают слишком много текстов, написанных русскими дворянами позапрошлого века, хотя, справедливости ради, мы помним, что у некоторых из них были даже африканские корни. На самом деле не помешало бы хоть иногда знакомиться с хорошими текстами, созданными авторами народов России, будь то народные эпосы и сказки или истории с описанием современного быта (нередко необычного, с точки зрения среднестатистического юного жителя мегаполиса). Взять, например, татар, которые составляют 4% населения России (а это, кстати, больше пяти миллионов человек, что равняется населению некоторых европейских стран вроде Дании или Финляндии). Пожалуй, это весомый аргумент, чтобы чуть глубже познакомиться с их культурой, например, через подростковые повести Наиля Измайлова «Убыр» и «Убыр-2», сюжеты которых основаны на татарском фольклоре. Это, конечно, жанровая литература, более того, хоррор, но может именно поэтому повести Измайлова дети прочтут быстро и с удовольствием.

Что-нибудь о Холокосте

«Маус» Арта Шпигельмана

Хорошей чертой нашей школьной программы по литературе было и остается чтение книг о Великой Отечественной войне. Здесь вряд ли есть какой-то устойчивый канон: в одних классах читают «А зори здесь тихие…», в других — «Сотникова» или «В списках не значился», и почти во всех — «Повесть о настоящем человеке». Как бы ни были важны и всеобъемлющи эти тексты, нельзя не признать, что порой мы прискорбно игнорируем общемировой контекст Второй мировой войны, в том числе историю Холокоста. Именно поэтому не лишним будет включить в круг чтения одну из ключевых книг по этой теме кого-то из зарубежных авторов. Почему мы советуем именно «Мауса»? Во-первых, потому что это комикс о Холокосте, и не рядовой, а единственный, получивший Пулитцеровскую премию. Во-вторых, для жителей эпохи сплошных картинок мы слишком мало уделяем внимания обучению детей работе с визуальными текстами.

Что-нибудь о репрессиях

Как война затронула почти всех в стране, так и репрессии, в том числе раскулачивание, сказались на судьбе множества российских семей. В последние годы авторы с завидным постоянством пытаются сочинить книгу для современных подростков на эту непростую тему, получается у них с переменным успехом. Писатели колеблются между фантасмагорией («Сталинский нос» Ельчина или «Ленинградские сказки» Яковлевой) и личной историей, основанной на реальных событиях («Девочка перед дверью» Марьяны Козыревой, «Полынная елка» Ольги Колпаковой). Один из удачных примеров понятного и прямого разговора на тему репрессий — повесть Ольги Громовой «Сахарный ребёнок», сюжет которой основан на рассказе Стеллы Нудольской. Здесь и пресловутый 1937-й, и ответы на вопросы о человеческом достоинстве, и победа над страхами.

Что-нибудь о взаимоотношениях человека с искусственным интеллектом

Каждый второй ребенок хоть раз да принимал участие в мастер-классе по конструированию и программированию робота из Lego или Arduino, и почти ни один понятия не имеет, что такое «три закона робототехники» и какие риски подстерегают человечество на пути тотальной роботизации и развития искусственного интеллекта. Удивительно, но до сих пор сборник фантастических рассказов Айзека Азимова более чем полувековой давности остается плодотворной почвой для знакомства с этой проблематикой. К тому же три закона робототехники придумал именно Азимов, и, как говорил один замечательный киногерой, «не знать этого просто неприлично».

Что-нибудь о поиске любимого дела

«Кит плывёт на север» Анастасии Строкиной

С каждым годом выпускнику все сложнее решать, кем он хочет стать, когда вырастет. Одни профессии вот-вот уйдут в прошлое, другие — очень уж новые и неожиданные, прогнозы о перспективе третьих — очень уж туманны… Попробуй-ка, выбери тут между призванием и «эффективной самореализацией»! Мы не будем говорить о необходимости включения современных курсов по профориентации в школьную программу (хотя, может, стоило бы), зато упомянем Мамору, зверя, выдуманного Анастасией Строкиной, который изо всех сил ищет свой остров, плавая по северным морям на спине кита. Если не найдет, то превратится в камень, поэтому нужно очень внимательно прислушиваться к себе, не забывать про слова учителя о лучших и худших учениках и, конечно, обдумывать сны-сказки! При первом обращении к тексту кажется, будто перед нами этакий авторский пересказ алеутского фольклора, стилизованный под «Маленького принца» Сент-Экзюпери, но все совершенно не так, потому что у алеутов нет фольклора как такового (Анастасия Строкина сама его выдумала), к тому же в этой истории все заканчивается хорошо.

Что-нибудь о животных

«Криволапыч» Стаса Востокова

Существует великое множество книг о животных, однако мы с удивлением обнаруживаем, что далеко не все дети с удовольствием читают любимых нами в детстве Бианки, Пришвина и Сетона-Томпсона. Школьникам неожиданно скучны описания природы, не хочется погружаться в произведения слишком трагичные, а ещё некоторые читатели не слишком хорошо понимают, когда герой, заядлый охотник, искренне любит живую природу. Возможно, пора предложить детям произведения, написанные в соответствии с нынешними экологическими воззрениями. Например, современный писатель Станислав Востоков (художник по образованию, работавший в московском зоопарке и разного рода зоозащитных организациях, в том числе в Том Самом зоопарке Джеральда Даррелла) сочинил экологическую сказку «Криволапыч». Текст нередко сравнивают с «Недопёском» Юрия Коваля, якобы за сочетание темы хорошего отношения к животным и динамичного детективного сюжета. Главный герой истории, енотовидный пёс Криволапыч, отправляется на поиски рая, а оказывается в финском заповеднике, где ему придется спасаться от охотника из «Общества защиты от животных». Помогать Криволапычу будут лис Веган и Пекка из Общества охраны животных, а читатель книги узнает о работе современных зоозащитников и устройстве заповедников сегодня.

Что-нибудь о школьном буллинге

«Украденные имена» Тассиеса

Чуть ли не каждый взрослый был жертвой школьной травли, её участником или организатором. Все выросли довольно неплохими людьми, социализировались и адаптировались в обществе, однако почти все убеждены: буллинг — это опыт, без которого лучше обойтись, вне зависимости от роли, которую ты в нем играешь. Все хотят для своих детей хороших, доброжелательных одноклассников и внимательных, умных учителей. Наивно было бы думать, будто книжка о буллинге способна это обеспечить, однако именно книжка, прочитанная и ставшая предметом обсуждения в классе, может стать одним из шагов по профилактике и преодолению школьной травли или её предпосылок. Это совсем не обязательно должна быть книжка-картинка Тассиеса, ведь подобные притчи с необычными рисунками, минимумом текста и многочисленными метафорами, требующими дополнительных разъяснений, не являются мейнстримом в нашем детском чтении. Однако может быть как раз поэтому стоит уделить время данной «неформатной» книге, а не более привычным, вроде повести В. Железникова «Чучело» или «Шоколадной войны» Р. Кормье.

Что-нибудь об инклюзии

«Чудо» Р. Дж. Паласио

Инклюзивное образование, да и в целом интеграция инвалидов в общественную жизнь, в стране скорее декларируется, чем осуществляется всерьёз. Слишком мало у нас необходимых ресурсов: безбарьерной среды, тьюторов, социальных работников, курсов переподготовки учителей и всего остального, в том числе умения принять и интегрировать в коллектив «иного». Книга о принятии «иного», пятиклассника Августа Пулмана, в коллектив, станет хорошим поводом для школьников спросить себя: а что бы они сделали, если бы к ним в школу пришёл мальчик, лицо которого похоже на страшную маску? Вариантов не так уж много: испугаться, игнорировать, дразнить, унижать, попробовать подружиться. Последний кажется самым правильным, и он же — самый трудный, это мы поймем, когда прочитаем повесть «Чудо», если ещё не осознали на собственном опыте. В прошлом году книгу экранизировали, и просмотр фильма «Чудо» по следам чтения может дополнить разговор на этические темы дискуссией о бытовании историй в разных форматах.

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