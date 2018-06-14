Основные спортивные травмы: лечение и профилактика

Максим Попогребский — К основным спортивным травмам относятся:

повреждение связок голеностопного сустава;

повреждение паховых связок;

повреждение задней группы мышц;

повреждение связок коленного сустава;

«локоть теннисиста» (эпикондилит);

повреждение связок, мышц поясничного отдела позвоночника и межпозвонковых дисков;

повреждение вращательной манжеты плечевого сустава.

Наиболее распространённой травмой считается растяжение связок, однако в этом случае термин «растяжение» применяется неправильно. Связки и сухожилия эластичны, так что растяжение связки — это физиологическое состояние, не вызывающее боль. Когда сила, действующая на связку, превышает предел её растяжимости, возникает повреждение волокон и, как следствие, боль и отёк. То есть если мы говорим о растяжении и имеем в виду травматическое повреждение, правильнее употреблять термины «разрыв» или «микроразрыв». Каждая связка и сухожилие состоит из тысяч параллельно направленных волокон, которые при чрезмерной нагрузке могут разорваться. От интенсивности травмы зависит количество повреждённых волокон. Чем больше волокон повреждено, тем сильнее боль и отёк. Повреждение может возникнуть вследствие однократных сильных травм или в результате многократной хронической травматизации. Нередко оба эти механизма связаны. Фото: shutterstock.com Спортивная травма может произойти в любой момент и у любого спортсмена, но часто, если следовать простым правилам, её можно предотвратить.

Вот эти правила.

Каждая тренировка должна начинаться с разминки. Это нужно не только для разогрева мышц и растяжения связок, но и для настройки нервно-мышечной передачи и общей координации. Чем правильнее и согласованнее движения, тем меньше вероятность получить травму.

Пока вы не освоите необходимые двигательные навыки, избегайте серьёзных нагрузок. Особенно это касается людей старше 30 лет, занимающихся эпизодически (и без инструктора).

При первых признаках усталости необходимо остановить тренировку. Вследствие физического переутомлении нарушается нейромышечный контроль движений (координация) — вероятность травмы увеличивается.

— Самолечение может привести к необратимому нарушению функций конечности. Нет универсального рецепта лечения и универсального способа диагностики травмы. Для эффективного восстановления важно точно знать локализацию и степень повреждения. Единственный совет здесь — это обратиться к врачу для диагностики и лечения. Фото: shutterstock.com Что делать, если вы получили травму

Покой

Покой необходим для защиты травмированных тканей (сухожилия, связки, мышцы) от последующих повреждений. Требуемое ограничение движений зависит от степени травмы. Важно незамедлительно остановить тренировку и постараться избегать нагрузок на повреждённый сегмент. Далее проводится иммобилизация травмированной конечности повязкой — эластичной (эластичный бинт, тейп) или жёсткой (ортез, шина из подручных материалов). Если режим иммобилизации не соблюдается, то регенерация тканей не происходит — это может привести к хроническим, плохо поддающимся лечению воспалительным процессам.

Холод

После травмы необходимо приложить пакет со льдом или любой другой холодный предмет к месту отёка (между кожей и холодным материалом нужно положить слой ткани). Холод купирует боль и уменьшает отёк благодаря спазму капилляров. Холодовая аппликация не должна длиться дольше 20—30 минут. Затем её необходимо удалить, чтобы не вызвать холодового ожога кожи. Источник холода не прикладывается снова, пока температура кожи не восстановится. Фото: shutterstock.com Компрессия

Компрессия используется для предотвращения и уменьшения отёка. По сути, она уменьшает боль и фиксирует повреждённую область. Самым простым и доступным средством для создания компрессирующей повязки считается эластичный бинт. Если бандаж доставляет неудобства и перетягивает мягкие ткани, его необходимо сразу же снять и наложить заново с меньшим натяжением.

Подъём конечности

Подъём конечности выше уровня сердца способствует оттоку крови и лимфы — это, в свою очередь, уменьшает отёк. Например, при повреждении голеностопного сустав первое время лучше зафиксировать ногу на возвышении и не вставать с постели. Фото: shutterstock.com Своевременное обращение к врачу

При наличии выраженного отёка и боли вероятность тяжёлой травмы высока, а значит нужно сразу обратиться к специалисту. При незначительной травме боль и отёк должны начать уменьшаться через пару дней. Если этого не происходит, необходимо приложить все усилия, чтобы попасть к врачу.

Начало активизации

Когда боль и отёк уменьшаются и нет возможности попасть к врачу, необходимо приступать к постепенной активизации: лёгкому самомассажу, пассивным и активным движениям. Во время «разработки» основной критерий для усиления нагрузок — их переносимость без боли. Но, к сожалению, не всегда наличие положительной динамики в виде уменьшения боли и улучшения переносимости нагрузок говорит о правильно протекающем процессе восстановления.

Сохраняющийся болевой синдром скорее всего говорит о том, что серьёзность травмы недооценена и могут возникнуть осложнения. — Лечением травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата занимается травматолог-ортопед. Наука о биомеханике и способах восстановления постоянно развивается, объём знаний огромный — специалист должен постоянно совершенствоваться и развиваться. Поэтому несмотря на кажущуюся простоту ставить себе диагнозы и назначать лечение без консультации врача опасно. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как быстро и эффективно восстановиться после тренировки: 6 способов Почему профессиональные спортсмены быстрее восстанавливаются после травм Как снизить риск травмы: 6 советов от тренера 7 главных беговых травм: почему возникают, как лечить и диагностировать

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