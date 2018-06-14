Нэри Оксман променяла Брэда Питта на американского миллиардера

И хотя из совместных фотографий в сети нет, очевидцы утверждают: Нэри поддерживала своего нового бойфренда во время теннисного турнира, в котором он принимал участие. Женщина сидела на трибунах и завороженно смотрела на миллиардера.

Билл Экман

Билл выиграл не только матч, но и женщину. Брэду предстоит взять уроки теннисной игры и всерьез заняться своим образованием, если он хочет быть рядом с такой интеллектуалкой как Нэри.

Напомним, что о романе Брэда Питта и Нери Оксман заговорили весной. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре прошлого, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте.