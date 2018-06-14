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Нэри Оксман променяла Брэда Питта на американского миллиардера
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Нэри Оксман променяла Брэда Питта на американского миллиардера 

Журнал ОК! 1 час назад
Если верить таблоидам, то Брэд Питт снова свободен. Как сообщили зарубежные СМИ, Нэри Оксман бросила голливудского красавчика и закрутила роман с миллиардером Биллом Экманом. Профессора Массачусетского технологического института заметили в компании 52-летнего финансиста в Париже.
И хотя из совместных фотографий в сети нет, очевидцы утверждают: Нэри поддерживала своего нового бойфренда во время теннисного турнира, в котором он принимал участие. Женщина сидела на трибунах и завороженно смотрела на миллиардера.
Билл Экман
Билл выиграл не только матч, но и женщину. Брэду предстоит взять уроки теннисной игры и всерьез заняться своим образованием, если он хочет быть рядом с такой интеллектуалкой как Нэри.
Напомним, что о романе Брэда Питта и Нери Оксман заговорили весной. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре прошлого, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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