Нэри Оксман променяла Брэда Питта на американского миллиардера 

Если верить таблоидам, то Брэд Питт снова свободен. Как сообщили зарубежные СМИ, Нэри Оксман бросила голливудского красавчика и закрутила роман с миллиардером Биллом Экманом. Профессора Массачусетского технологического института заметили в компании 52-летнего финансиста в Париже.
И хотя из совместных фотографий в сети нет, очевидцы утверждают: Нэри поддерживала своего нового бойфренда во время теннисного турнира, в котором он принимал участие. Женщина сидела на трибунах и завороженно смотрела на миллиардера.
Билл Экман
Билл выиграл не только матч, но и женщину. Брэду предстоит взять уроки теннисной игры и всерьез заняться своим образованием, если он хочет быть рядом с такой интеллектуалкой как Нэри.
Напомним, что о романе Брэда Питта и Нери Оксман заговорили весной. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре прошлого, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте.