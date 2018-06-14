Все еще ждете? Идите в бизнес: шесть признаков готовности открыть свое дело

Бизнес для многих — явление из серии «и хочется, и колется». Определить, готовы ли вы самоотверженно отдаться предпринимательству, несложно: просто честно ответьте сами себе на несколько вопросов. Часто люди чувствуют желание начать свое собственное дело: у кого-то есть отличная, оригинальная идея, кто-то видит способ дать рынку то, что на нем еще не представлено. Но слишком часто такие люди не раскрывают свой потенциал, потому что считают, что не готовы нести всю ту ответственность, которая сваливается на человека после запуска своего дела.

Правда в том, что не существует состояния «готовности» для погружения в мир предпринимательства, пишет TheNextWeb.com. Вы, возможно, никогда не почувствуете, что у вас достаточно денег, знаний или опыта для запуска стартапа. Однако ситуация может не меняться годами, даже через несколько лет, когда вы в очередной раз задумаетесь о начале своего предпринимательского пути, вас будут глодать те же сомнения.

В реальности существует шанс, что именно сейчас вы готовы к бизнесу как никогда. Если вы соответствуете следующим пунктам, то, возможно, пора открывать свой бизнес:

1. Вы живете своим делом

Страсть к продукту или идее в конечном итоге движет предпринимательским успехом. Если вы любите свое занятие, будете работать ради него не только из-за денег. Улучшение финансового положения определенно важно, но те, кто ставит себе более высокие цели в работе или просто любит свое дело, намного чаще добиваются успеха.

Страсть к бизнесу позволит вам работать с энтузиазмом и самоотверженностью, которые могут и не проявиться в обычной, повседневной работе. Такая увлеченность сделает запуск компании проще, у вас будут силы для долговременной работы и восстановления после неудач.

2. Вы изучили рынок и понимаете риски

Вы никогда не сможете изучить все, но это не значит, что вы не должны изучать новое перед запуском своего бизнеса. Вы совершенно точно должны проводить исследования и не должны ограничивать себя в попытках лучше понять выбранную нишу. Изучение трендов в вашей индустрии поможет определить новые возможности или родить новые, креативные идеи, которые пригодятся в изучении различных аспектов бизнеса.

Не нужно досконально разбираться во всем — для этого вы нанимаете других людей. Однако изучение основ управления собственной компанией поможет вам лучше разбираться в возможных рисках и шагах, необходимых для достижения успеха. Если вы справились с этим, то готовы к погружению в мир предпринимательства.

3. Вы знаете, как подать свою идею другим

Вы, конечно, можете быть очарованы своей идеей, но сможете ли вы продать ее другим? Это один из главных тестов на готовность к предпринимательству. Успех каждого стартапа сводится к тому, сможете ли вы рассказать о своей идее так, чтобы ее захотели купить.

Начните с описания основных принципов продукта или услуги. Можете ли вы рассказать о его свойствах и преимуществах в короткой и убедительной манере? Если ваш краткий рассказ вызывает интерес и энтузиазм у других, то у вас есть прочный фундамент для дальнейшего строительства. Совершенствование умения рассказывать об идее поможет вам и тогда, когда придет время для общения с потенциальными инвесторами.

4. Вы готовы полагаться на других людей

Вы можете сами вынашивать идею, но ее превращение в жизнеспособный стартап не должно происходить с участием только вас. Здравомыслящие люди понимают, что будут нуждаться в бизнес-партнерах для достижения успеха. Сильные стороны других людей и взгляд со стороны помогут бизнесу функционировать правильно, а вы сможете не перегружать себя.

Менторы могут оказать невероятное влияние на молодых предпринимателей. Работа с наставником даст вам доступ к общению с людьми, которые имеют реальный жизненный опыт в вашей индустрии и понимают, как работают тренды на рынке. Его советы помогут избежать дорогостоящих ошибок и справиться со слабостями. Возможно, самое главное, что может дать вам ментор — нетворкинг и связи, которые позволят вам расширяться и развивать свою группу поддержки.

5. У вас есть запасной план

Нельзя поспорить с тем, что создание стартапа — рискованное занятие. Исследование, проведенное американским Управлением по делам малого бизнеса, показало, что лишь половина всех стартапов продолжает работать спустя пять лет с момента основания. Большинство предприятий продолжает работать после года присутствия на рынке, но вам важно позаботиться о своем финансовом плане и минимизировать личные риски.

Из-за этого многие предприниматели продолжают трудиться на основной работе, уделяя все свободное время развитию стартапа. Другие больше экономят, чтобы оплачивать свои расходы на проживание во время перехода к полноценной предпринимательской деятельности. Обеспечение и усиление финансовой безопасности поможет вам сосредоточиться на бизнесе.

6. Вы полностью преданы своему делу

Стать предпринимателем нелегко. Это требует от вас полной отдачи — вы не должны думать, что будете работать лишь три дня в неделю и постоянно брать отпуск. Стоит понимать, что запуск бизнеса требует переработок, что значит, что вы должны оставить в стороне некоторые социальные аспекты своей жизни.

Полностью отдающие себя делу предприниматели понимают, что должны нести ответственность как за успехи, так и за неудачи. Они дисциплинированно ищут новых клиентов, управляют финансами и максимально загружают себя работой. Если вы соблюдаете трудовую этику, которая позволит вам справиться с этими нагрузками без помощи и указаний надзирателя, то сможете выстоять в борьбе с трудностями предпринимательской жизни.

Не сомневайтесь в себе и верьте в свои возможности. В предпринимательской деятельности всегда есть риск. Но с правильным настроем и нужными приобретенными навыками вы можете быть уверены в том, что ваш стартап станет захватывающим бизнес-приключением, которого вы боялись, но очень хотели.

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