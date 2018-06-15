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«Ельцин Центр» в дни ЧМ-2018 проведет зарядки и мастер-классы по футбольному фристайлу
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«Ельцин Центр» в дни ЧМ-2018 проведет зарядки и мастер-классы по футбольному фристайлу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Overtime.life
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Президентский центр имени Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) организовал ежедневные утренние зарядки, занятия по футбольному фристайлу и танцевальные мастер-классы в дни чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил программный директор "Ельцин Центра" Денис Корнеевский.
"Наша спецпрограмма к ЧМ стартовала с того, что ранним утром на главном входе мы запустили цикл ежедневных зарядок с 08:30 (06:30 мск)… Помимо этого, мы запускаем с 16 июня футбольный фристайл, любой желающий может прийти к нам и научиться мастерству владения футбольным мячом, а также будут мастер-классы по танцу", — сказал Корнеевский.
По его словам, ежедневно в «Ельцин Центре» будут вестись трансляции матчей ЧМ. «Мы не смогли обойти стороной трансляцию всех без исключения игр чемпионата, в нашем музыкальном клубе установлены восемь больших экранов», — отметил Корнеевский.
В музее первого президента России для болельщиков будут проводить экспресс-экскурсии на русском и английском языках. «Мы также расскажем об интереснейшем футбольном матче, который проходил в 1992 году — это время больших перемен в нашей стране. Матч, который проходит в этом году между правительством России и правительством Москвы, становится очень показательным — бурные изменения в стране и бурные изменения на поле», — рассказала директор музея Дина Сорокина.
Как сообщила пресс-секретарь центра Евгения Капитонихина, первый наплыв фанатов был зафиксирован уже 12 июня. «11 июня в центре было 4,8 тыс. посетителей, а 12 июня — уже более 6 тыс. человек. Самым полюбившимся экспонатом в музее стала бронзовая фигура Ельцина, с которой часто фотографируются иностранные гости. На презентацию нашей новой линейки сувениров к ЧМ-2018 в четверг пришли болельщики из Уругвая и Египта, им мы показали футболки с надписью „Чемпион“, рожки, значки, блокноты с изображением футбольного поля, набор карандашей „Команда“ в цветах российского триколора», — добавила Капитонихина.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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