«Ельцин Центр» в дни ЧМ-2018 проведет зарядки и мастер-классы по футбольному фристайлу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. / ТАСС /. Президентский центр имени Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) организовал ежедневные утренние зарядки, занятия по футбольному фристайлу и танцевальные мастер-классы в дни чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил программный директор "Ельцин Центра" Денис Корнеевский.

"Наша спецпрограмма к ЧМ стартовала с того, что ранним утром на главном входе мы запустили цикл ежедневных зарядок с 08:30 (06:30 мск)… Помимо этого, мы запускаем с 16 июня футбольный фристайл, любой желающий может прийти к нам и научиться мастерству владения футбольным мячом, а также будут мастер-классы по танцу", — сказал Корнеевский.

По его словам, ежедневно в «Ельцин Центре» будут вестись трансляции матчей ЧМ. «Мы не смогли обойти стороной трансляцию всех без исключения игр чемпионата, в нашем музыкальном клубе установлены восемь больших экранов», — отметил Корнеевский.

В музее первого президента России для болельщиков будут проводить экспресс-экскурсии на русском и английском языках. «Мы также расскажем об интереснейшем футбольном матче, который проходил в 1992 году — это время больших перемен в нашей стране. Матч, который проходит в этом году между правительством России правительством Москвы , становится очень показательным — бурные изменения в стране и бурные изменения на поле», — рассказала директор музея Дина Сорокина

Как сообщила пресс-секретарь центра Евгения Капитонихина, первый наплыв фанатов был зафиксирован уже 12 июня. «11 июня в центре было 4,8 тыс. посетителей, а 12 июня — уже более 6 тыс. человек. Самым полюбившимся экспонатом в музее стала бронзовая фигура Ельцина, с которой часто фотографируются иностранные гости. На презентацию нашей новой линейки сувениров к ЧМ-2018 в четверг пришли болельщики из Уругвая и Египта, им мы показали футболки с надписью „Чемпион“, рожки, значки, блокноты с изображением футбольного поля, набор карандашей „Команда“ в цветах российского триколора», — добавила Капитонихина.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.