С сегодняшнего дня у Ельцин Центра горожане делают утреннюю зарядку

В дни Чемпионата мира по футболу 2018 в России Екатеринбург порадует горожан утренней зарядкой. Заниматься под руководством тренерского состава фитнес-клуба «Реформа» можно с сегодняшнего дня и до конца ЧМ (15 июля) на площадке у Ельцин Центра . Начало в будни в 8:30.

Зарядка длится ровно час. Участие бесплатное, необходима регистрация.

По словам организаторов, проект подходит для людей любого уровня физической подготовленности. В занятие включены блоки: разминка опорно-двигательного аппарата, суставов и связок, подготовка к дальнейшей физической активности, легкая-средняя нагрузка на мышцы ног, мышц спины и пресса, стретчинг с элементами йоги и дыхательная гимнастика и медитативные техники.

Возрастные ограничения 12+.

Физподготовка продлится месяц