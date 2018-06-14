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С сегодняшнего дня у Ельцин Центра горожане делают утреннюю зарядку
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С сегодняшнего дня у Ельцин Центра горожане делают утреннюю зарядку 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
В дни Чемпионата мира по футболу 2018 в России Екатеринбург порадует горожан утренней зарядкой. Заниматься под руководством тренерского состава фитнес-клуба «Реформа» можно с сегодняшнего дня и до конца ЧМ (15 июля) на площадке у Ельцин Центра. Начало в будни в 8:30.
Зарядка длится ровно час. Участие бесплатное, необходима регистрация.
По словам организаторов, проект подходит для людей любого уровня физической подготовленности. В занятие включены блоки: разминка опорно-двигательного аппарата, суставов и связок, подготовка к дальнейшей физической активности, легкая-средняя нагрузка на мышцы ног, мышц спины и пресса, стретчинг с элементами йоги и дыхательная гимнастика и медитативные техники.
Возрастные ограничения 12+.
Физподготовка продлится месяц
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