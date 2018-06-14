Мешки полиэтиленовые

Полиэтиленовые мешки изготавливаются из полимеров с различными эксплуатационными и физико-химическими особенностями. Они могут иметь разнуюширину, длину, толщину в поперечном разрезе и объем. Предназначены полиэтиленовые мешки для хранения и перемещения вещей и материалов. Данные полимерные изделия имеют широкий круг применения и используются практически во всех отраслях экономики и для бытовых потребностей в частном секторе. Чаще всего полиэтиленовые мешки необходимы для хранения и транспортировки мусора и отходов. Этот универсальный вид упаковки долго растворяется под воздействием микроорганизмов, потому способен накапливаться в больших количествах и загрязнять окружающую среду.

Термопластичный полимер этилена, который применяется в изготовлении мешков, является органическим соединением с наличием диэлектрических характеристик. При нагреве данный материал размягчается и меняет свою структуру, также он достаточно морозоустойчив и инертен ко многим химическим реагентам. Полиэтиленовые мешки не боятся ударной нагрузки, когда они не наполнены и находятся в свободном положении. Данные материалы бывают различной степени плотности, что напрямую влияет на сферу их применения. Там, где условия эксплуатации более жесткие — используют полиэтилен высокой плотности, для хранения и перемещения объектов в щадящих условиях нужен аналог низкой плотности. Такие мешки устойчивы к действию воды и не вступает в реакцию со щелочами, растворами различных солей и некоторыми органическими и неорганическими кислотами. Со временем полиэтилен, находясь на воздухе, подвергается термоокислительной деструкции.

Для многих людей в быту мешок из полиэтилена является настоящим помощником при длительном хранении овощей, полуфабрикатов, фруктов и ягод во время их замораживание. Плюсом такой упаковки является ее дешевая стоимость и инертность к самим продуктам, которые в нее помещены. Продовольственные товар не способны менять цвет, вкусовые и ароматические качества, находясь в данном виде тары. Помимо этого, данный материал отлично подходит для хранения различных сыпучих продуктов и веществ: сахара, крупы, муки, песка, гипса, асбеста и т.д. Полиэтиленовые мешки нашли активное применение не только в пищевой промышленности и на каждой кухне, но и на стройке, в сельском хозяйстве и в коммунальном секторе экономики. В некоторых хозяйствах используют данный материал для выращивания различных с/х культур, например клубники или грибов. С использованием полиэтиленовых мешков можно добиться отсутствия паразитов и болезней у растений, точно контролируя состав почвы, которая в них помещена. В картонной таре мешки-вкладыши предохраняют товар от намокания и проникновения внутрь влаги. Они используются в пищевой, легкой и тяжелой промышленности и медицине. С помощью данной тары можно продлить срок хранения кирпичей, различных строительных материалов и смесей, используя ее как теплоизоляционную субстанцию. При переезде на новое место жительства полиэтиленовая упаковка помогают при транспортировке вещей и предметов мебели. Их активно используют в химчистках, благодаря их универсальным физико-химическим свойствам. От пересыхания и механического повреждения данные виды мешков предохраняют шины автомобилей. Клининговые компании используют этот вид тары для организации работ по уборке. Современный процесс утилизации мусора сложно себе представить без полиэтиленовых мешков, особенно, когда есть необходимость избавиться от крупногабаритных отходов.