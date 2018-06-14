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На Бермудах легализовали однополые союзы
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На Бермудах легализовали однополые союзы 

Национальный Туристический Союз 51 минуту назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Главный судья Ян Кавали вынес свое решение о том, что закон, запрещающий однополые браки, является недействительным, поскольку он противоречит Конституции правительства.
"Любовь снова побеждает! Наши сердца переполнены радостью благодаря этому историческому решению Верховного Суда и признанию того, что все бермудские семьи имеют значение. Равенство перед законом-это наше право по рождению, и мы начинаем с того, что делаем каждый брак возможным и правильным. ”
"Верховный Суд Бермудских островов исправил несправедливость, которая произошла, когда законодатели сделали острова первой национальной территорией в мире, отрицающей равенство брака", — сказал Тай Кобб, директор глобального Департамента кампании по правам человека. «Мы поздравляем истцов в этом деле с их исторической победой, гарантируя, что любовь снова победит!».
Первоначально суд легализовал однополые браки в мае 2017 года. Однако менее чем через год после этого законодатели приняли в феврале закон о партнерстве, который отменил право гомосексуальных пар вступать в брак на островах.
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