Карлик-нос: лучшие духи в формате трэвел-сайз

Аромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, простая, но эффектная амбра с тягучей еловой живицей и каплей апельсинового сока и другие запахи этого лета, которые удобно взять с собой в отпуск, — ищите в новой подборке парфюмерного критика Ксении Головановой

Парфюмерная вода Bergamote&Rose Sauvage, 100Bon

Обратите внимание на марку парфюмерии, которая приехала в «Космотеку»: натуральная (даже спирт — органический), недорогая (2 950 рублей за 50 мл), восполняемая — можно ходить в магазин за рефиллами. Композиции собраны парфюмерами Robertet — компании, чей вес в индустрии производства натуральной аромапродукции сложно переоценить. Все десять композиций симпатичные, а самая интересная — «Мирра и ладан», пряная и острая, как перец, с богатыми бальзамическими оттенками и тоном лимона.

Цена: 990 руб. за 10 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода En Passant, Editions de Parfums Frederic Malle

Парфюмеры любят обращаться к теме дождя — безусловно очень привлекательной, но сложной в работе: нередко в результате получается либо что-то бледное и невыразительное или, наоборот, резкое и ненатуральное. Есть и исключения, например, En Passant, Frédéric Malle — зеленовато-белые растрепанные шапки, из которых Эдуар Мане собрал свой «Букет сирени». Дождь только что закончился: от земли поднимается теплый пар, пыльцу прибило к листьям и хочется взять и войти в сиреневый куст, как в «Нарнию» — может, хотя бы по ту сторону весна длится чуть дольше.

Цена: от 3 550 руб. за трэвел-спрей объемом 10 мл, магазины «Рив Гош»

Твердые духи Karma, Lush

Появились в середине 1990-х, но до сих пор остаются одним из главных бестселлеров в парфюмерной линейке Lush. Любят «Карму» и парфюмерные критики — за то, что ее целое больше, чем сумма частей: парфюмеры взяли апельсин, лаванду и пачули, а получили — Лондон 1960-х (или Ришикеш 2018-го, где в магазин за кефиром для райты по-прежнему ходят с цветами в волосах). Недавно Lush поменяли дизайн флаконов, и старую «Карму» можно купить по скидке.

Цена: 750 руб. за штуку, магазины Lush

Парфюмерная вода Lankaran Forest, Maria Candida Gentile

Lankaran Forest переводится как «Ленкоранский лес»: Ленкорань — живописный отрезок каспийского побережья в Айзербайджане, бывший советский курорт. Ленкоранская низменность прижата к берегу Талышинскими горами, а склоны гор, обращенные к морю, покрыты лесом — железным деревом, дубом и грабом. Железное дерево, как говорит Джентиле, главный фигурант аромата, но не буквально, а фигурально: оно начинает ветвиться почти у самой земли и сплетается ветвями с соседними деревьями — вот и готовая метафора, которая легла в основу структуры Lankaran Forest. Все его ноты — цитрусы, чай, дикие травы — связаны в кружевное полотно с множеством воздушных петель.

Цена: 2 850 руб. за 15 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода This Is Not a Blue Bottle, Histoires de Parfums

Марка Histoires de Parfums получила известность благодаря барочным, сложно скроенным ароматам, вдохновленными оперой. This Is Not a Blue Bottle, напротив, настоящий парфюмерный «кэжуал» — простая, но эффектная амбра с тягучей еловой живицей и каплей апельсинового сока.

Цена: 3 200 руб. за 15 мл, « ЦУМ

Парфюмерная вода Yes I Do, Etat Libre d’Orange

Yes I Do — не то фланкер, не то переборка Don’t Get Me Wrong Baby 2007 года, альдегидно-цветочного букета из ландышей и флердоранжа, сжатого липкой от шоколада детской ручонкой. В новой версии укрепили цветочную секцию — ландыш прямо-таки зазвенел, а вот какао с пачулями приглушили, оставив один лишь отзвук мокрой весенней земли.

Цена: 1 950 руб. за трэвел-спрей объемом 7,5 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода Tau, Onyrico

Ароматы марки Onyrico — как красивые карточки из благополучного итальянского детства. Вот ты вышел утром на балкон, а за решеткой магнолии, инжир и мандарины — зеленые и кислые, одним ты уже польстился (Michelangelo). Вот cухой, пыльный, деревянный запах оркестровой ямы с канифолью для смычков, след маминой пудры на щеке и торжественный глоток взрослого шампанского в антракте (Rossa Bohème). А вот ты гуляешь с родителями по аллее монастыря в Ассизи и обрываешь молодые клейкие веточки кипариса — это Tau’, один из самых умиротворяющих ароматов современной парфюмерии.

Цена: 2 250 руб. за 8 мл, Articoli

Парфюмерная вода Angel, Mugler

В прошлом году Angel, а вместе с ним и целый парфюмерный жанр отметили важный юбилей — четверть века: именно с выходом «Ангела» в 1992 году так называемые гурманские композиции были выделены в отдельное семейство. Аромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, «выстрелил» не сразу — компания мудро дала ему отлежаться на магазинных полках, и тот в итоге не только спровоцировал гурманский бум, но и стал единственным в истории ароматом, опередившим в продажах Chanel № 5.

Цена: 1 800 руб. за трэвел-спрей объемом 10 мл, магазины «Л’Этуаль»

Парфюмерный набор для путешествий À la Rose, Maison Francis Kurkdjian

À la Rose напоминает то ли нидерландский натюрморт, который подсветили неоном, то ли работы модной художницы Эл Си Армстронг: все его цветы и экзотические фрукты люминисцируют в глубоком море мускуса, как Glowsticks — в темноте ночного клуба.

Цена: 15 550 руб. за набор для путешествий с атомайзером и пятью рефиллами, магазины Articoli