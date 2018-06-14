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Кто укусил за лицо Бейонсе? Тайна раскрыта (и это не Дженнифер Лоуренс)
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Кто укусил за лицо Бейонсе? Тайна раскрыта (и это не Дженнифер Лоуренс) 

Журнал ОК! 1 час назад
Актриса Тиффани Хеддиш, наконец-то, рассказала, кто же укусил за лицо Бейонсе на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе, которая состоялась еще в декабре прошлого года. Имя бойкой актрисы — Сэна Латан. Ранее Тиффани поделилась с журналистами подробностями ссоры двух знаменитостей, не назвая имя второй героини конфликта.
Фотография: Legion-Media Сэна Латан
Я супер хорошо общаюсь с её [Латан] отцом и мачехой. Они разозлились на меня. Они мне сказали: «Почему ты так поступаешь с семьей? Почему ты пытаешься разрушить её карьеру?» Но я никогда не называла её имени, — сказала 38-летняя Хеддиш.
Несмотря на то что отец Латан считает, что теперь карьера его дочери уничтожена, многие придерживаются другого мнения, ведь после рассказа о ссоре Бейонсе и Сэны имя последней стало на слуху у многих.
Фотография: Legion-Media Тиффани Хеддиш
Как вспоминает Тиффани, Сэна открыто флиртовала с Джей Зи, что королеве Би уж очень не понравилось. Она возмутилась и высказала все, что думает, в лицо гостье мероприятия, однако та не смутилась и укусила певицу за лицо. «После случившегося Бейонсе сказала мне, что эта женщина была не только пьяна, но и под действием наркотиков», — рассказывала Хеддиш.
Когда же GQ спросили саму Бейонсе о состоянии, под которым актриса совершила нападение, она отказалась давать комментарии: «Я не могу с уверенностью что-то утверждать».
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