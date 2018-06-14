Огород своими руками: 11 фото для вдохновения

Современный огород стал более аккуратным, современным и удобным в эксплуатации. Правда, обходится он дороже. Благодаря высоким клумбам из кирпича и блоков, деревянным и пластиковым окантовкам, полноценным дорожкам из камня или плитке на фундаменте обустройство такого огорода потребует от 100 до 300 тысяч рублей. Не говоря уже о том, что здесь может быть автоматическая система полива и затенения, теплицы, парники и разнообразные шпалеры.

В этой статье мы покажем 11 фотоидей, которые помогут вам сделать огород на даче или при загородном доме более комфортабельным и современным.

Создайте высокие клумбы из деревянных досок

Высокие клумбы более удобны, уход за ними не так сильно нагружает спину. Благодаря деревянному или пластиковому заслону сорняки не разрастаются, а те, что вылезают внутри периметра, легче убирать.

Поставьте лавочку или шезлонг рядом с огородом

Чтобы устроить себе место для отдыха прямо в огороде, подведите сюда воду для летнего душа и питья, поставьте рядом лавочки или шезлонг и обеспечьте притенение, например с помощью переносного зонта, который вы убираете, когда уходите.

Клумба пряных трав

Возле домика (например около двери на кухню) организуйте клумбу с пряными травами, которые будете использовать как специи или для чая. Разбейте клумбу (оформите именно как клумбу, а не как грядку!) постоянного пользования — с редисом, салатом, укропом, петрушкой.

Поставьте компостный ящик

Компостный ящик сократит время на сбор мульчи и позволит утилизировать фруктово-овощные зелёные отходы. При этом он будет насыщать почву полезными минералами и элементами, а также решит половину ваших проблем с выносом мусора на даче.

Делайте смешанные посадки строго по календарю

Сажайте несколько разных культур на одну грядку, если они не совпадают по времени плодоношения. Например, редис вы посадите на грядку вместе со свёклой. Редис уберёте уже в мае-июне, а свёкла останется до конца лета или даже до осени. Вы выиграете много места на их вынужденном соседстве весной, пока свёкла ещё очень-очень маленькая.

Используйте железные купола из прутьев для томатов

Чтобы поддержать томаты, шпалер и верёвок всегда мало — нужна круговая оборона. Для этого используйте купола из железных прутьев.

Сажайте бархатцы вместе с капустой

Чтобы уберечь капусту от различных насекомых, сажайте рядом с ней очень много бархатцев, которые в конце лета обеспечат ей необходимую защиту.

Не бойтесь начинать с малого

Одной большой клумбы, как на фотографии ниже, вполне хватит, чтобы испробовать свои силы в огородничестве. Не пытайтесь сразу делать всё, как дачники и огородники со стажем, иначе в итоге у вас не будет никакого урожая.

Делайте всё строго по линеечке и используйте цветы для декора

На огороде всегда должно быть место цветам, ягодных кустарникам, декоративным перголам и розам. Не стоит выделять под клумбы одну часть сада, а под огород другую. Цветная и краснокочанная капуста тоже могут быть декоративными, как и цветущие перцы.

Создайте для начала только весеннюю грядку

Если это ваш первый огородный год, посадите только редис, салат из семян, огурцы и однолетний лук. Этого хватит, чтобы делать салаты практически полностью из собственного урожая, но при этом огород не будет требовать много времени и сил. Не пытайтесь сразу же выращивать такие сложные культуры, как томаты и клубника.

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Расчертите дорожки сразу

Посмотрите, как умело сделаны дорожки в этом огороде. Они очень маленькие, не занимают много места, но такие красивые!

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