Как отучить собаку прыгать на проходящих людей?

Невоспитанная собака может доставить немало проблем своему хозяину. И речь идет не только о постоянном лае или, например, отказе выполнять команды — это не самые серьезные проблемы поведения питомца. Гораздо хуже, когда оно становится некомфортным для окружающих. Например, если собака прыгает на проходящих людей. Что делать в таком случае?

Собака, которая прыгает на людей, — не такое уж забавное явление, как может показаться на первый взгляд. Особенно, когда это не миниатюрное животное, а питомец среднего или крупного размера. Животное может напугать или даже случайно травмировать ребенка или взрослого человека на улице, а виноват в этом будет владелец. Именно поэтому борьбу с плохими привычками питомца необходимо начинать сразу, как только вы их заметили.

Почему собака прыгает на людей? Чаще всего собака прыгает на хозяина при встрече. Таким образом она приветствует человека, дает ему понять, что соскучилась. Зарождается эта вредная привычка еще в детстве. В случае, если хозяин упустил или проигнорировал этот момент, вероятнее всего, и во взрослом возрасте собака будет прыгать на окружающих, она будет просто неспособна справиться с эмоциями.

Как отучить собаку прыгать на людей? Начинать воспитание собаки стоит как можно раньше: даже трех— и четырехмесячный щенок способен понять, чего вы от него хотите. Но, воспитывая щенка, не стоит применять физическую силу. Важно аккуратно и ненавязчиво дать ему понять, что именно делать нельзя. Следуйте простым советам:

Как только вы придете домой, щенок наверняка попытается опереться на вас передними лапами или запрыгнуть. Важно не допустить этого. Опуститесь на колени, дайте собаке обнюхать или даже облизать вас. Погладьте щенка, усадите его и похвалите;

Щенка постарше можно отводить в сторону и усаживать неподалеку, предотвращая попытки запрыгнуть на хозяина.

Если вы столкнулись с проблемами поведения у собаки-подростка, можно также попробовать следующий метод. Как только питомец попытается запрыгнуть на вас, четко командуйте «Фу!» и поднимите колено к груди. Собака не сможет облокотиться и упрется в ногу. Важно показать уверенность в своих действиях и проявить настойчивость, такое движение стоит повторять каждый раз, когда питомец будет предпринимать очередную попытку запрыгнуть на вас. Будьте терпеливы, ведь подростковый возраст — наиболее сложный для дрессировки.

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Взрослую собаку отучить от прыжков на людей тоже можно. Для начала можно попробовать те же методы, что и в случае воспитания щенка. Если они не работают, можно прибегнуть к более серьезным мерам:

Один из самых действенных способов воспитания животного — игнорирование. Когда собака попытается запрыгнуть на вас, повернитесь к ней спиной. Продолжайте отворачиваться от питомца, пока ему это не надоест. Затем дайте команду «Сидеть» или «Место». После того как собака выполнит ее, поздоровайтесь с ней, погладьте и похвалите. Как правило, собака понимает свои ошибки довольно быстро;

Еще один способ воздействия на собаку — пульверизатор с водой. Его можно использовать при каждой попытке животного запрыгнуть на вас. Желаемый эффект вскоре будет достигнут, и собака перестанет на вас прыгать.

На улице

Если при встрече с друзьями или знакомыми собака радостно пытается запрыгнуть на них, это действие можно пресечь рывком поводка. Обратите внимание: это довольно жесткий метод воспитания, и подходит он далеко не каждому питомцу.

Важно, чтобы коррекцией поведения любимца занимались все члены семьи. Иначе получится странная ситуация, которая будет только путать собаку: вы пытаетесь отучить ее прыгать на людей, а домочадцы не только не поддерживают вас, но и, наоборот, поощряют такое поведение. Стоит оговорить с домочадцами правила и попросить всех соблюдать их.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках