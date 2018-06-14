Как восстановиться после гинекологической операции

Большинство женщин боятся гинекологических операций. О тонкостях их проведения и особенностях качественного восстановления для возврата к прежнему образу жизни мы спросили Тищенко Евгению Петровну, сертифицированного врача-остеопата Российской остеопатической ассоциации.

Виды операций и их особенности

Как прийти в норму в норму после гинекологической операции

Восстановление после оперативного вмешательства зависит от ряда объективных факторов:

была ли операция экстренная или плановая;

состояние общего здоровья женщины до операции;

объем и сложности оперативного вмешательства. Сложность операции определяет ее длительность, а, значит, время, проведенное под наркозом;

была ли лапароскопическая или лапаратомическая операция или использовался подход со стороны промежности и влагалища;

какой вид наркоза был использован: эндотрахеальный или эпидуральная анестезия.

Есть и субъективные факторы — это реакция женщины на необходимость подвергнуть хирургии самое дорогое, что у нее есть, детородные органы.

Из опыта работы с пациентками знаю, что операция, например, на желудочно-кишечном тракте переносится психологически легче, чем небольшая гинекологическая операция.

В чем разница между лапароскопией и лапаротомией?

При лапароскопии операция проводится небольшими изящными инструментами, введенными в брюшную полость через несколько небольших отверстий на животе. В одно из них вводится камера, которая выводит изображение на большой экран. Руки врачей двигаются снаружи, приводя в действие инструменты внутри живота.

yandex_ad_1 Такой подход позволяет значительно снизить травматизм тканей, кровопотерю во время операции, риск образования спаек.

Дырочки на животе быстро заживают и становятся незаметными через 2–3 месяца. И никто, глядя на вас в бикини, не догадается, что вы перенесли операцию.

Минус лапароскопии заключается в том, что для нее используют только эндотрахеальный или, говоря простым языком, общий наркоз. То есть, в дыхательное горло вставляют специальную трубку, вводят препараты блокирующие собственное дыхание. И всю операцию за пациентку дышат искусственные легкие. Однако современное оборудование позволяет минимизировать осложнения от данного вида наркоза.

Лапаротомия — это операция через разрез на животе, который в современной медицине проводится по линии роста лобковых волос.

Лапаротомический подход используется при операциях, требующих удаления значительной части органов и в экстренных ситуациях, которые предполагают наличие в животе большого количества крови. Например, разрыв трубы при внематочной беременности.

При лапаротомии используют как эндотрахеальный наркоз, так и эпидуральную анестезию. Как метод выбора обезболивания эпидуральная анестезия намного безопасней общего наркоза.

В отверстие между вторым и третьим поясничными позвонками через толстую иглу вводят анестетик. У пациентки полностью исчезает чувствительность тела ниже пупка. Во время операции она может быть в сознании или дремать под воздействием снотворных, но вся жизнедеятельность организма сохранена, легкие дышат сами.

Гинекологические операции, которые проводят «снизу» — это операции при опущении тазовых органов или пластики промежности при расхождении ее мышц.

В последнее 10-летие сюда добавилась гинекологическая косметология — создание интимной красоты по запросу пациентки.

Операции влагалищным или промежностным доступом проводятся чаще под эпидуральной анестезией, что способствует хорошему общему самочувствию после вмешательства.

Легче всего проходит восстановление после удаления небольших доброкачественных опухолей яичников. Самые частые из них — простые серозные цистаденомы, эндометриоидные кисты и тератомы. Операция выполняется лапароскопически, занимает 30–40 минут. Сюда же можно отнести гинекологическую косметологию.

На следующий день пациентка уже будет дома. При соблюдении рекомендаций хирурга, восстановление в этом случае происходит быстро.

Намного тяжелее восстановиться после удаления матки и ее придатков, в том числе, возможно, яичников. И здесь могут быть различные варианты событий.

У меня есть пациентки, которые говорят: «Я так устала от этих миом, кровотечений, болей в животе». И они легко проходят через удаление матки. Быстро и правильно восстанавливаются после операции и радостно живут дальше.

yandex_ad_2 Есть такие, которые при всей совокупности беспокоящих симптомов и объективных показателях гинекологического нездоровья с большим трудом принимают решение об операции. Практически обреченно. «Да, я знаю, что по-другому нельзя…» И они уже перепробовали все: традиционное и нетрадиционное.

И самое грустное. Пациентка шла на удаление небольшой опухоли яичника или миоматозного узла, а после операции хирург сказал, что «пришлось удалить все».

Восстановлении после сложных гинекологических операций

Как реагируют и что делать пациенткам, перенесших сложное вмешательство?

Первое. «Я больше не смогу иметь детей»

Это касается единичных случаев. Современная гинекологическая хирургия направлена на органосохраняющие операции. И из всех сил бьется за возможность материнства для женщин. И даже при необходимости большой операции у пациенток репродуктивного возраста есть возможность сохранить яйцеклетки, криоэмбрионы, использовать донорские яйцеклетки, суррогатное материнство.

Второе. «А если у меня начнется преждевременный климакс?»

Если яичники во время оперативного вмешательства сохранены, то все физиологические изменения менструального цикла сохраняются, только отсутствуют менструации. Удаление матки не приближает климакс. Он наступает в соответствии с биологией организма.

Я бы рекомендовала пациенткам подробно расспросить хирурга после операции, насколько сохранны остались яичники? При необходимости через 2 — 3 месяца после операции можно проверить гормональный фон.

Если он начинает меняться в худшую сторону или, если яичники во время операции были удалены, имеет смысл обсудить с гинекологом переход на заместительную гормональную терапию. Благо сейчас современная фармакология предоставляет большое количество достаточно эффективных и безопасных гормональных препаратов.

Третье. «А как же секс после?»

Очень часто женщины беспокоятся о половой жизни после большого оперативного вмешательства. Отвечу из своего большого опыта общения с пациентками после больших гинекологических операций. Либидо не снижается. Более того, исчезновение связанных с гинекологическим заболеванием симптомов, например межменструальных кровяных выделений, исчезновение страха беременности делает сексуальную жизнь более яркой и насыщенной.

Ни один мужчина во время секса никогда не почувствует вашу «внутреннюю анатомию». Сомнения партнера в его ощущениях в сексе могут начаться только, если женщина подробно опишет ему операцию, через которую она прошла.

При возникновении сухости во влагалище можно использовать различные лубриканты.

Бывают ли другие проблемы здоровья после оперативного вмешательства и что делать пациенткам?

Первое это слабость. Часто пациентки жалуются на сохраняющиеся длительное время слабость и утомляемость. Чтобы быстрей восстановиться после операции необходимо оценить степень анемии. Для этого используют такие показатели, как сывороточное железо и железосвязывающую способность крови, а не гемоглобин как таковой. Так же важно сдать кровь на микроэлементы и витамины и добавить в питание те, которых не хватает.

Сбалансированное питание и достаточное количество сна — залог любого выздоровления.

Дале идут боли. Послеоперационные боли беспокоят обычно не более 2–3 недель и они продиктованы тем, что раны внутри тела должны зажить. Боли скорее носят ноющий характер, не требуют приема обезболивающих препаратов и усиливаются после физической нагрузки.

Пациенткам с большим оперативным объемом и ослабленной брюшной стенкой на это время рекомендуют носить послеоперационный бандаж. Для всех существует ограничение подъема тяжестей более 2–3 кг.

Что если боли сохраняются дольше, иногда затягиваясь на месяцы, а при обследовании причин для них не находят?

Перенесенные гинекологические операции могут приводить к хроническим тазовым болям. При наличии, например, большой миомы матки весь таз женщины закручивается вокруг нее длительное время. И после удаления органа связкам и мышцам таза нужно найти новый баланс. На это у тела не всегда хватает сил и с помощью болей оно рассказывает о необходимости помощи.

Иногда после операции может нарушаться отток крови из таза и венозный застой рассказывает о себе распирающими ноющими болями.

Так же после операции могут образовываться спайки. И они не связаны с качеством проведенной операции, а больше определяются генетической предрасположенностью к спаечным процессам.

При таких ситуациях хорошую возможность восстановления дает остеопатическое лечение. Остеопаты умеют создавать новый здоровый баланс таза, уменьшать спаечный процесс, убирать венозный застой. И через 3–4 сеанса боли уходят навсегда.

Так же я бы рекомендовала каждой пациентке через месяц после операции пройти хотя бы один остеопатический сеанс в качестве профилактики. Это позволит проверить состояние мышц, костей и связок после хирургического вмешательства, ослабить натяжение шва на передней брюшной стенке Остеопаты умеют стирать из тела «память» о перенесенном наркозе.

Как восстановить подвижность тканей таза, передней брюшной стенки и тканей промежности?

Физическую активность можно начинать через 2–3 месяца после операции. Но для того, чтобы создать хороший отток венозной крови из полости таза, не дать ослабнуть брюшному прессу и тазовой диафрагме я бы рекомендовала уже через 2–3 недели после операции начать делать упражнение «вакуум».

Выполняется упражнение строго лежа на удобной поверхности. Ноги нужно слегка согнуть в коленях. Подбородок слегка направить к груди. Производится 2–3 полных вдоха животом. Далее на выдохе (!) нужно втянуть живот, представляя, что вы застегиваете молнию на тугих джинсах, подтянуть пупок к позвоночнику, грудобрюшную диафрагму кверху. Удерживайте выдох, насколько возможно. Далее плавный вдох и 2–3 вдоха –выдоха. Повторить «вакуум».

Такую сессию можно выполнять 5–7 минут в день. Результатом будет ощущение легкости в животе и хороший тонус брюшной стенки. Если упражнение приносит боли и дискомфорт в животе, его надо отложить на неделю.

Что касается восстановления мышечного корсета, особенно поперечной мышцы живота после лапаротомии, то я бы рекомендовала начинать занятия строго с врачем ЛФК или инструктором медицинского фитнеса. Восстановлению подлежат в первую очередь глубокие мышцы живота и таза. Самостоятельно или на групповых занятиях такой результат практически не достижим.

Отдельно хотела бы остановиться на восстановлении после операций при опущении тазовых органов. То, что их «приподняли обратно» хирургическим путем, не значит, что они не опустятся вновь. Обязательно нужна физическая реабилитация, и это не просто упражнения Кегеля, физиологичность которых я как гинеколог и остеопат подвергаю большим сомнениям.

После подобных операций не обходима ювелирная работа по укреплению коротких мышц таза, приводящих мышц бедра и всего брюшного пресса. Только тогда эффект проведенной операции сохранится на годы.

Спасибо вам большое!

Будьте здоровы!

Евгения Тищенко, остеопат клиники восстановительной медицины «Качество жизни», кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог. Врачебный стаж с 1992 г.