Как выбрать сторожевую собаку?

Собака может быть не только другом человека, но и его верным помощником и защитником. Правда, на эту роль подойдет далеко не каждый питомец. Согласитесь, маленькие декоративные собаки вряд ли способны похвастаться сторожевыми качествами. Впрочем, храбрости некоторым из них не занимать! С другой стороны, бойцовские собаки тоже не всегда могут продемонстрировать охранные качества и уравновешенный характер. Как же выбрать сторожевую собаку?

Начиная поиски сторожевой собаки, вы наверняка столкнетесь с охранными собаками. В общем смысле, принципиальной разницы между ними нет. Главное отличие в том, как работают эти животные. Сторожевые сразу же оповещают владельца громким лаем о том, что чужак проник на территорию дома. А охранные собаки сперва будут предупреждать незваного гостя о том, что вход на территорию запрещен. В случае, если тот продолжит движение, они начнут действовать и способны даже атаковать противника.

Особенности выбора Важно понимать, что при выборе сторожевой собаки ее размер не имеет значения. Главное — умственные способности питомца, обучаемость и внимательность. Поэтому питомцы среднего размера вполне могут стать прекрасными сторожевыми псами. А вот в качестве охранной собаки лучше все-таки выбирать крупных животных, которые способны отпугнуть незваного гостя одним своим видом. Идеальным кандидатом на роль охранника и сторожа станет служебная собака. Представители служебных пород не только умны и верны, но и самостоятельны в принятии решений. Какую сторожевую собаку выбрать?

Служебные породы:

Немецкая овчарка Пожалуй, одна из самых популярных в мире пород собак, немецкая овчарка, станет не только прекрасным сторожем и охранником, но и компаньоном для всей семьи. Сообразительные, преданные и легко обучаемые животные не зря служат в полиции, армии и в других структурах, где ежедневно спасают жизни людей.

Кавказская овчарка Эта овчарка тоже славится своими охранными качествами и недоверием к незнакомцам. Зато в кругу семьи это нежный и преданный питомец, который с любовью и пониманием относится к детям.

Алабай (среднеазиатская овчарка) Представители этой породы обладают поистине внушительными размерами. Вид и размеры алабая впечатляют и вызывают уважение. Однако за суровой внешностью скрывается ранимый питомец, которому необходима твердая рука. Иначе обязанности вожака алабай с удовольствием возьмет на себя.

Русский черный терьер Большой черный терьер — не только прекрасный защитник, но и отличный компаньон для семьи с детьми. Эти собаки отличаются добротой и любовью по отношению к малышам. Они с удовольствием будут играть с детьми и терпеть все их шалости.

Московская сторожевая Уже из названия породы понятно, что московская сторожевая станет отличным охранником. Сильные, уравновешенные и спокойные представители этой породы были выведены путем скрещивания сенбернара и кавказской овчарки. От них же они унаследовали все самые лучшие черты.

Подпишитесь на персональные рекомендации по уходу за питомцами

Ошибка оформления подписки на рассылку

Подписаться

Спасибо за подписку!

Кто не подходит на роль охранника?

Однако, выбирая собаку-сторожа, надо понимать, что далеко не все служебные породы собак подойдут для охраны дома. Некоторые из них просто не приспособлены к жизни на улице: например, у доберманов нет подшерстка, что делает их крайне чувствительными к низким температурам. А другие требуют довольно долгой и трудоемкой дрессировки, на их воспитание потребуется немало времени. К таким относятся, например, ротвейлеры.

После приобретения щенка

Сторожевые собаки, несмотря на особенности их характера и развитые защитные инстинкты, нуждаются в тренировке как никто другой. Общий курс дрессировки — необходимая программа для представителей этих пород. Без должной подготовки они могут стать неуправляемыми, капризными и даже опасными.

Фотографии: Коллекция/ iStock

Petstory — знаем все о кошках и собаках

Petstory — знаем все о кошках и собаках