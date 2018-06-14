Как гулять с собакой во время течки?

Выгул животного во время течки — тема, которая делит владельцев животных на два лагеря. Хозяева кобелей настаивают на том, чтобы владельцы сук на время течки меняли место прогулки. И их можно понять: учуяв запах, самцы, нервничают и становятся неуправляемыми. Проблема в том, что некоторые хозяева сук напрочь отказываются что-либо менять в привычном маршруте и расписании. Хотя питомицы в это время могут даже проявлять агрессию по отношению к окружающим. Давайте разберемся, как гулять с собакой во время течки?

Течка у собаки — физиологический процесс, который говорит о том, что животное половозрелое и способно давать потомство. Первая течка проходит, как правило, в возрасте 6–12 месяцев, но иногда она может начаться раньше или позже — все зависит от индивидуальных особенностей питомца. От этого же зависит и частота периодов течки. У некоторых собак она проходит дважды в год, у других — один раз.

Длительность и фазы течки:

Предтечка или проэструс — первая фаза течки — длится около недели. В это время у собаки серьезно меняется поведение, она становится раздражительной, особенно по отношению к другим сукам;

Половая охота или эструс — это основной период течки, который в среднем длится от 4 до 12 дней. В эту фазу собака уже готова к спариванию и всем своим поведением демонстрирует это. Она становится в характерную позу, выгибает спину, отводит хвост в сторону;

Метэструс — третий этап течки, на котором происходит восстановление гормонального фона собаки, выделения сходят на нет, нормализуется и поведение животного. Длится он от двух до двух с половиной месяцев;

Анэструс — это период полового покоя, он длится около 100–150 дней.

Сложности с выгулом возникают на первых двух этапах течки. Обычно продолжительность этого периода составляет от 20 до 22 дней. Собака в это время активна, оставляет метки, она по-особому пахнет, а это, безусловно, привлекает кобелей.

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Как гулять с собакой при течке?

Держите собаку на улице всегда на поводке. Даже питомцы, которые никогда не отличались плохим поведением или непослушанием, во время течки становятся непредсказуемыми;

Следите за питомицей, не оставляйте ее в одиночестве;

Ограничьте места выгула собаки. Если вы гуляете на общей площадке, постарайтесь на время найти другое место выгула или измените часы прогулок.

Этот пункт чаще всего тревожит владельцев кобелей. Особенное опасение вызывают прерванные садки. После нескольких таких неудачных попыток пес может не справиться во время плановой вязки;

Следите за бродячими собаками. Запах может привлечь нежелательных уличных ухажеров, которые будут еще долго преследовать вас. Более того, некоторые из таких «женихов» способны подолгу караулить суку под дверью квартиры или около дома;

Обязательно предупредите владельцев кобелей о том, что у вашей собаки течка. Во многих случаях это поможет избежать недопонимания и конфликтов;

Опытные владельцы собак советуют выводить собаку подальше от дома, чтобы не провоцировать соседских кобелей;

Внимательно следите за тем, чтобы собака не купалась в водоемах. Во время течки петля открыта, собака может легко подцепить инфекцию.

Безопасность прогулок во время течки полностью лежит на владельце собаки. Животное в это время, как правило, находится под влиянием гормональной системы, и часто перестает слушаться хозяина.

Чтобы выгул был комфортным не только для любимицы, но и для вас, соблюдайте нетрудные правила, избегайте места скопления кобелей и собачьи площадки. В некоторых случаях придется даже ограничить время выгула, но, в целом, это небольшая жертва ради здоровья и безопасности собаки.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках