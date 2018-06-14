Калининград-Бруклин-Япония: Как не возненавидеть янтарь, построив на нём модный бизнес — опыт Елены Скрябиной

, Интерес, привитый с детства,

Янтарь присутствовал в жизни Елены с самого детства: будучи девочкой, ей нередко приводилось наблюдать, как отец обрабатывает закаменевшую смолу. Отец вёл янтарный бизнес и привлекал Елену к разным интересным проектам, в результате чего у неё появлялся и первый заработок — сперва на видеокассеты из проката, а к пятнадцати годам уже и на «ливайсы». Переступая порог университета, девушка сделала выбор в пользу журналистики, потому что, как признаётся, всегда была гуманитарием. Но по окончании всё же решила обратиться к семейному бизнесу. Открыла свой первый магазин, торгующий янтарем, потом второй — и понеслась.

«Душа у меня всегда лежала к украшениям и арт-обьектам, поэтому я продолжала сидеть в мастерской: пробовала янтарные витражи, мозаики, гальванику, технику камнерезного искусства, — рассказывает дизайнер, — Но серебро всегда казалось мне чем-то таинственным. О янтаре я знала уже всё, а о литье металла, плавке, раскатке, финагелях, флюсах и ригелях — вообще ничего! Я поступила в колледж на «Ювелирное искусство», отучилась — и стал зарождаться AmberWorkSpace».

Рассказывая о своём проекте AmberWorkSpace, Елена отмечает, что главной задачей было уйти от стереотипов и показать, что янтарь — это уже не «бабулино прошлое»; продемонстрировать, каким бывает янтарь и каким он может быть. То, что было представлено на рынке янтарных украшений в Калининграде, дизайнеру не нравилось, и поэтому она решила взяться за них сама.

«Мне стало скучно развивать розничный бизнес, да и торговать, честно признаюсь, приятнее теми изделиями, которые нравятся тебе самой. А таких на рынке немного. Поэтому я решила уйти в производство и сосредоточиться на собственном бренде. Вообще-то, можно успевать делать и то, и другое — но у меня родился ребёнок, и времени стало катастрофически не хватать. Первым шагом для меня было — найти себе грамотного помощника. С отличной командой можно свернуть горы, и очень быстро!» — вспоминает о своих начинаниях калининградка., О духе первых открытий и бизнесе сейчас,

«Давайте признаемся честно: никто из калининградцев не любит янтарь, — заявляет Елена. — И не любят его потому, что достойных работ очень мало, а не потому, что он с детства «под ногами». Так, к сожалению, происходит до сих пор. Мастера янтарных розочек и сердечек в своих приступах гиперреализма не видят, что окружающий мир давно живёт по постмодернистским законам. В Калининграде на тот момент, когда под брендом AmberWorkSpace начали продаваться первые изделия, не было ни одного проекта с собственным фирменным стендом, официально опробированными серебряными украшениями и такой полировкой янтаря. Конечно, я чувствовала себя первооткрывателем. Ювелирная студия «Дарвин» ориентируется на возрастных покупателей, а мною очень любимый и уважаемый «Прусский мед», занимается латунью.

Дизайнер вспоминает, что с солнечным камнем ей было легко и просто с самого начала, потому что она знала, как его правильно подать. Сейчас AmberWorkSpace запускает линейку серебряных украшений без камней и расширяет коллекцию, в которой янтарь соседствует с лунным камнем. В сочетании с ним янтарь словно меняет цвет. Также Елена делится идеей добавить к янтарю керамику, попробовать горячую эмаль. «Столько всего интересного впереди!», — воодушевлённо отмечает девушка.

AmberWorkSpace имеет 5 розничных точек продаж. Они представлены двумя фирменными магазинами в Зеленоградске, Музеем янтаря, магазинчиком в Калининграде, в месте, где раньше располагалось производство семьи Елены, и шоурумом дизайнерских украшений Koko.Room в Столешниковом переулке в Москве. Изделия также продаются через Instagram по всей России и по всему миру. Иногда проект можно встреть на маркетах, к примеру, на не так давно прошедшем пикнике «Городские выходные», где был представлен их «современный янтарь». Обнаружить украшения можно будет также на фанзоне в период проведения Чемпионата мира по футболу.

«Для меня основным нюансом остается баланс между желаниями онлайн-покупателей и желаниями тех, кто приходит в розничные магазины. Да и вообще, каждому каналу продаж соответствуют свои требования к ассортименту и подаче. По иронии, наше первое украшение, проданное через Instagram, улетело в Нью-Йорк, к владельцу ночного клуба в Бруклине. Он очень переживал, что посылка идёт аж три дня, а я переживала ещё больше, ведь это была первая продажа! Ну а потом я отправляла по всему миру очень много всего, и никаких проблем не было. А этой весной, во время своего путешествия в Японию, я везла своей оптовой клиентке заказ в собственном чемодане. Так что можно сказать, что у AmberWorkSpace широкий круг знакомств»., Производственный процесс,

«План — это прекрасно, но у нас план — стахановский. Поэтому жёсткий. Мы просто трудимся изо всех сил и стараемся успеть максимум». Дизайнер отмечает, что её проект обречён на успех, просто ещё юн, из-за чего всё ещё требует финансовых вложений на равне с усилиями и временем.

Ещё будучи беременной, Елена приобрела всё что нужно для литьевого производства. Это целый комплекс громадных и не очень устройств, типа муфельной печи, литейной машины или вибростола. Мастерская была обставлена всем необходимым для ручного труда и терпеливо дожидалась главного творца, пока Елена училась на ювелира. «Я хотела облегчить себе декретное время, чтобы не бегать за инструментами, а сидеть и творить. Так что сейчас я больше ничем не обзавожусь, потому что есть всё и даже больше»., Специфика сырья и главные сложности,

«У нас в стране только одно предприятие имеет лицензию на добычу янтаря — Калининградский Янтарный комбинат. Так что все вопросы к качеству сырья — только к ним, и это целая тема для отдельного интервью. Обрабатываем мы всё сами, и я периодически медитирую, граня кусочки янтаря — экспериментирую с формой. Самым сложным для меня является найти на всё время», — рассказывает дизайнер.

Девушка отмечает, что личность автора и продавца и играет огромную роль. Как в розничном, так и в онлайн-бизнесе. «Эта личность проявляется во всём: в логотипе, в оформлении витрин, в скамеечке перед кассой, в табличке „Закрыто на 5 минут“, в сторис и постах. Уважение к клиенту, желание его приятно удивить, порадовать и запомниться — основа любого бизнеса, в ювелирном в этом плане нет своих нюансов».

На вопрос о среднем времени, которое требуется на создание одного украшения, Елена ответить затрудняется. Говорит, что очень сложно его обозначить и подсчитать, — ведь в него входит целый ряд разных процессов. Время на производство идеально отполированного колечка, лежащего в московском шоуруме, — это время и на упаковку, и на доставку, и на прикрепление бирки с информацией о пробе. Дизайнер воспринимает всё это в комплексе с мыслями о философии бренда, с совершенствованием фирменного стенда и процессом дизайна новых коллекций.

«В то время как Американский совет модельеров выбирает худи с текстом на спине как лучший «дизайн мужской одежды года», я всё-таки стараюсь найти те декоративные элементы, которые сочетались бы с янтарем. Но пока что мой выбор — минимализм. И в приоритете, конечно, масштабирование бизнеса. А вот как масштабируемся — первым делом спаяю себе пуссеты с чёрными необработанными бриллиантами», — с долей юмора отмечает наша собеседница.

«Если честно, то самые красивые изделия с янтарём, которые существуют в природе, вы вряд ли сможете найти в калининградских магазинах. Они либо производятся за пределами области, либо сразу улетают в Москву и другие города к настоящим ценителям. У нас, безусловно, есть настоящие художники, такие, как Игорь Нестеренко . Но их деятельность я, скорее, назвала бы искусством, а не бизнесом. Великолепный проект «Прусский мёд» — гордость нашего края. С удовольствием слежу за робкими попытками Янтарного Комбината выпустить коллаборацию с местными молодыми дизайнерами. Честно признаться, нам ещё очень и очень долго придется трудиться, чтобы калининградец мог с гордостью сводить своего друга за покупками в «янтарный» магазин на Ленинском проспекте. Там всё, к сожалению, до сих пор либо на вкус туристов из девяностых, либо на вкус китайцев, которые покупают камни и делают украшения сами», — ставит точку Елена., Читайте также истории других молодых предпринимателей нашего города:

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