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Рита Дакота не может решить, делать ли дочери прививки
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Рита Дакота не может решить, делать ли дочери прививки 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда решила серьезно изучить данный вопрос.
Известная певица Рита Дакота обратилась к подписчикам за советом. Звезда вместе с мужем — певцом и актером Владом Соколовским — не может решить, стоит ли делать дочери прививки, защищающие от возможных болезней, или это может только навредить 7-месячной малышке.
Мы с Владом прочли всю возможную научную литературу от самых ярых противников типа Червонской до самых воинствующих защитников типа Катасонова. Это не «мамочки из интернетов», а кандидаты наук, вирусологи и светила медицины, медики-просветители. А такие полярные мнения и «результаты исследований», понимаете? Например, самый лучший педиатр из всего множества, что были у Мии, участник международных медицинских исследований, спикер на конференциях — ярый противник прививок. А мой врач-остеопат, самый одаренный человек из медицинской сферы кого я знаю — однозначно за, и долго и заботливо объяснял мне, кто, когда и как поборол полиомиелит с помощью вакцины и в каких медицинских журналах это публиковалось,
— рассказала Рита Дакота, признавшись, что ее «мозг рассыпается на части» от трудностей выбора и она впервые в жизни настолько не понимает, как поступить. Звезда отметила — она боится брать на себя такую ответственность за здоровье дочери. Именно поэтому она рискнула в своем блоге обратиться к одной из самых спорных тем в Сети.
Тема, действительно, оказалась очень спорной. И Рита в комментариях опять может прочитать совершенно противоречивые мнения. «Рита, я за прививки! Я не хочу вас убеждать, но…вы ведь сами были привиты в детстве! И Влад, думаю тоже! Я своего ребенка прививаю и даже мысли другой нету!», «Я тоже долго сомневалась. Но у моей подруги муж врач и они своему ребенку делают вакцины. Он мне однажды сказал, что если бы я видела мучения детей от страшных болезней, то вопрос вакцинации у меня бы отпал. Он видел и своего ребенка прививает», — пишут одни. «Мне достаточно примера близкой мне семьи, которые поставили прививку совершенно здоровой дочке в 1,5 годика и у нее появился ДЦП», «Не делаем и не будем делать», «Я не делаю, не велит мне сердце делать и решиться никак не могу…», — комментируют другие. В целом, кажется, что большинство подписчиков все-таки поддерживают прививки и советуют Рите сделать их Мие. Однако, о решении звезды станет известно чуть позже.
Напомним, Рита Дакота замужем за певцом и танцором Владом Соколовским. Они поженились еще в 2015 году после восьми лет знакомства. Слухи о том, что артисты ожидают появления на свет первенца, появились в конце апреля прошлого года. А 23 октября 2017 года на свет появилась их дочь Мия.
Фото: Instagram /@ritadakota
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