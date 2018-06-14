Челябинск испытал нашествие сов

В лесах и парках Челябинска начался сезон «слётков». Так называют подросших птенцов, которые учатся летать и не всегда возвращаются обратно на дерево. С начала июня встают на крыло птенцы сов, орнитологи предупреждают: брать в руки малышей с земли не нужно, передает "ТВ Центр"

Их можно увидеть на низких ветках или земле. Такие маленькие и беззащитные, что без помощи явно погибнут. Это главное заблуждение человека, уверяет орнитолог Евгений Попов . Фотоохотник со стажем объясняет, совята заслуживают не жалости, а уважения. Пару дней назад они совершили свой первый полет. Теперь, дождавшись младшего брата, им предстоит исследовать родной лес под чутким присмотром родителей. Поэтому забрать симпатичных малышей торопиться не стоит. Существует лишь две веские причины сделать это.

"Существует всего два способа, когда надо оказать помощь птице: когда птенец совсем лысый, то есть на нем нет вообще оперения. Второй случай — это когда на птенце явные повреждения, то есть сломано крыло, видна кровь", — рассказал Попов.

Специалисты добавляют: обнаружив гнездо, нужно быть начеку. Сова — птица довольно агрессивная. Длина острых, как бритва, когтей достигает трех сантиметров. Поэтому, защищая потомство, пернатая может с легкостью нанести тяжкие телесные повреждения: выбить глаз или оторвать любопытному зеваке ухо. Глядя на пушистых «одуванчиков», поверить в их суровый нрав, конечно, сложно. Правда, уже через месяц малыши окрепнут: начнут летать и смогут сами о себе позаботиться.