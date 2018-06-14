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В Кремле ответили на призыв Плетнёвой не заниматься сексом с иностранными болельщиками
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В Кремле ответили на призыв Плетнёвой не заниматься сексом с иностранными болельщиками 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Он также напомнил о лозунге FIFA «Say No to Racism».
«Призываю вас посмотреть на паспорт болельщика и прочитать, что там написано внизу. Это наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются. Ну а что касается наших российских женщин — наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала соотечественниц не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ по футболу. По её словам, рождённые в результате подобных связей дети «страдали и страдают ещё со времён советской власти». Плетнёва привела в пример Олимпиаду 1980 года.
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Женский форум
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