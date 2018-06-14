В Кремле ответили на призыв Плетнёвой не заниматься сексом с иностранными болельщиками

Он также напомнил о лозунге FIFA «Say No to Racism».

«Призываю вас посмотреть на паспорт болельщика и прочитать, что там написано внизу. Это наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются. Ну а что касается наших российских женщин — наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире».