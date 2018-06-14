Как стать счастливее: руководство к действию

Эмоции заряжаются, когда мы получаем удовольствие. Психолог и автор уникальной программы по улучшению жизни Елизавета Бабанова рассказала нам как стать немного счастливее.

Елизавета, основная часть наших читательниц-молодые девушки. Расскажите, как правильно начать свой день, чтобы он точно был удачным?

Чтобы день точно был удачным, его нужно начать с вечера. Для этого у меня есть несколько правил:

Я не смотрю и не читаю ничего тревожного как минимум за 4 часа до сна. То, что входит в наше сознание непосредственно перед сном, остается там на всю ночь. Все источники негатива и агрессии вечером лучше полностью исключить, иначе мы будем плохо спать, проснемся в разбитом состоянии и плохом настроении. Я в принципе не смотрю новости, криминал или фильмы ужасов, но за несколько часов до сна еще и ограничиваю то, что читаю в интернете.

Сделать что-то приятное для тела и эмоций. Легкая прогулка, растяжка или теплая ванная с душистыми маслами, самомассаж теплым маслом. Почитать хорошую книгу, не связанную с работой. Иначе мозг не сможет отключиться и будет всю ночь строить планы или решать задачи. И с утра голова будет несвежая.

Не пить напитки с кофеином за 8 часов и не есть за 3–4 часа до сна. Если перед сном возник сильный аппетит, можно выпить травяной чай с медом или съесть пиалу овощей.

yandex_ad_1 Какие утренние ритуалы существуют в вашем распорядке?

У меня есть практика идеального утра. Очень подробно я описала ее на сайте. Но если в двух словах, то цель практики — наполнить мой ресурс. Я это делаю с помощью питания тела, эмоций и сознания.

Тело напитывается энергией в первую очередь от физических упражнений. Я либо занимаюсь в спортзале, либо делаю йогу дома. Затем контрастный душ. Это запускает хорошую циркуляцию, бодрит и активизирует.

Эмоции заряжаются, когда мы получаем удовольствие. Во-первых, я долго обнимаюсь с мужем. Даже 5 минут нежных объятий дают огромный прилив гормонов радости. Может быть, это звучит странно, но еще я обожаю планировать день. Иногда для подзарядки эмоций я танцую или играю на синтезаторе. Если с утра времени мало, то пока собираюсь, слушаю музыку или лекции своих учителей.

Для наполнения сознания я медитирую. 15–20 минут глубокой медитации гармонизирует, напоминает о главных ценностях и лучше всего настраивает на предстоящий день.

Затем следует полезный завтрак, который заполняет тело яркими вкусами, теплом и здоровым топливом: цельнозерновая каша (например, гречка или киноа) на кокосовом молоке с семенами, орехами и ягодами.

Вот это моя практика идеального утра.

Можно ли стать счастливее, если часто улыбаться?

Есть такая наука, нейрофизиология. Она доказала, что тело и эмоции связаны между собой с помощью нейронных связей. Мы чаще всего улыбаемся, когда испытываем приятную эмоцию. То есть, обычно улыбка — следствие того, что нам стало приятно.

Но ученые доказали, что такая связь работает и наоборот. Если мы улыбаемся, у нас активируются зоны мозга, которые отвечают за хорошее настроение. Поэтому да, если хотя бы несколько минут в день улыбаться, базовый эмоциональный фон будет постепенно улучшаться.

Я, например, напоминаю себе об улыбке, когда делаю трудное упражнение в спортзале. Если вместо мучительной гримасы приучить себя к улыбке, то польза от тренировки будет не только для тела, но и для настроения.

А у вас бывают дни, когда буквально все сыпется из рук или вы не допускаете такого?

Естественно, я же женщина. В такие дни я стараюсь свести на нет принятие важных решений и даю себе возможность побольше отдыхать.

Люблю приготовить что-то вкусное и полезное, много гулять, читать, смотреть комедии и говорить с близкими людьми, которые всегда готовы поддержать меня.

Какие слова нужно говорить, чтобы быть увереннее в себе и том, что ты делаешь?

Чтобы такие слова работали для вас, их лучше всего подобрать индивидуально. Но я сориентирую вас, какой посыл должен быть главным.

“Я принимаю и люблю себя такой, какая я есть, и при этом я каждый день иду к лучшей версии себя”.

Женщины обычно попадают в одну из двух крайностей:

либо они не ценят себя, порой даже уничижают, и считают, что недостойны любви, счастья, роста, в том числе материального;

либо считают, что они и так хороши, садятся на диван, расслабляются и запускают себя.

yandex_ad_2 Мой подход: развивать чувство любви и принятия себя настоящей, но при этом стремиться каждый день делать шаг к своей лучшей версии.

А полюбить себя, неужели это так просто?

Это одна из самых сложных задач женщины. Часто мы видим, что женщина готова любить и заботиться обо всех, кроме самой себя. Но без любви к себе, любовь к другим людям — лишь способ заполнить пустоту внутри себя.

Так мы рискуем стать зависимыми и остаться у разбитого корыта, если вдруг нашу любовь не оценят и не ответят взаимностью.

Многие из нас себя постоянно за что-то винят: за не вовремя съеденную булочку, за невыполненную работу, за прогул спортзала. Как перестать себя терзать?

Я живу по правилу 80/20:

80% полезной еды и 20% всего, что хочется;

80% дисциплины, 20% потока.

Если вы 20% времени делаете то, что неполезно, то все ок. Вы осознанно создаете для себя правила, при которых их нарушение — часть жизни.

Если наоборот, 80% времени объедаться, не выполнять в срок свою работу, и лежать на диване, то хорошие состояния и результаты в жизнь не придут.

А знаете, что самое интересное? Когда мы разрешаем себе быть неидеальными и даже закладываем этот принцип в жизнь, уходит напряжение. И 80/20 превращаются в 90/10, а потом и в 95/5. А все потому, что мы действуем без насилия над собой и принимаем свои внезапные желания и слабости.

С чего начать менять себя?

С понимания, зачем я вообще хочу себя менять? Если у нас нет веской причины изменяться, ничего не получится.

Именно поэтому женщинам легче худеть к свадьбе, а мужчине зарабатывать деньги, когда любимая женщина забеременела.

В этот момент повышается ставка победы. Нам всем нужен приз за изменения, и этот приз должен быть крупным.

Еще мы должны осознать наказание, которое нас ждет, если мы перестанем развиваться. Для кого-то наказание — это:

скучная, низкооплачиваемая работа;

развод с когда-то любимым человеком;

потеря фигуры и высокое давление из-за вредных привычек.

Около 10 лет назад я попала в аварию, которая показала мою ставку. Ей стала сама жизнь. Я поняла, что могу создать яркую и выдающуюся судьбу. А если буду лениться, оправдывать свое бездействие комплексами, вместо того, чтобы работать над собой, если буду смиряться и соглашаться на меньшее, то наказанием будет серая и посредственная судьба. А вот какую судьбу создать — зависит только от меня.

Стоит ли слушать советы подруг?

Смотря, какие у вас отношения и кто ваши подруги. Вот мои фильтры для таких советов.

Фильтр №1 Если у моей подруги результаты лучше, чем у меня в какой-то сфере, я изучаю, что она делает по-другому. Например, три мои близкие подруги более успешны, чем я в 3-х разных сферах: одна в маркетинге, другая в писательстве, третья в велнесе.

Я с благодарностью прислушиваюсь к их советам, как мне развиваться в этих трех направлениях.

Фильтр №2 Второе, что всегда надо учитывать: соотносится ли совет подруги с вашими понятиями нравственности.

То есть, если кто-то богаче вас только потому, что она зарабатывает обманом, то это будет плохой советчик. Рано или поздно деньги, полученные безнравственным путем, будут потеряны.

Мне повезло, все мои близкие друзья сегодня — высоконравственные люди. Но так было не всегда, и когда в юности я следовала не совсем нравственным советам, я потом всегда получала по голове от жизни.

Фильтр №3 Желает ли подруга мне добра? Опять же, в своих подругах я уверена, но не все женщины имеют надежный источник поддержки. Только если подруга действует в ваших лучших интересах, ее совет вам поможет.

В любом случае, всегда включайте осознанность и берите ответственность на себя, даже когда следуете совету другого человека. Только результат покажет, насколько он работает для вас. Если ваши результаты улучшаются, применяйте совет дальше. Если нет, ищите другое решение.

А советы мужа или бойфренда слушать стоит?

Конечно, если они соответствуют тем же фильтрам выше. Вообще, если в паре люди не уважают советы и не прислушиваются друг к другу, счастливых долгосрочных отношений быть не может.

Получается, что изменить себя и открыть себя с новой, лучшей стороны не так уж и сложно, главное — сделать первый шаг?

На самом деле не совсем так. Если бы изменить себя было так легко, у нас у всех была бы модельная фигура, мы имели бы миллиарды долларов, идеальные супружеские отношения, много прекрасных детей и несколько крутых хобби. И все одновременно.

Изменяться сложно, именно поэтому нам нужна поддержка. Наставники, единомышленники, правильный партнер, который помогает нам раскрывать лучшую версию, а не саботирует наши попытки измениться.

Нам нужно понимать причину, по которой мы хотим стать лучше и стремиться к крутому призу. И нам нужна стратегия, которая гарантированно даст результат.

Я не верю, что можно измениться раз и навсегда, прочитав 1 статью или сходив на 1 тренинг. Из моего опыта, устойчивые изменения — это результат постепенных усилий без сверх напряжения. С кайфом от самого процесса изменений. Именно этому я обучаю на своем мастер-классе «Как за 1 год изменить все в своей жизни к лучшему».

И я с радостью дарю доступ к нему вашим читателям.

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Елизавета Бабанова — популярный женский психолог, предприниматель, автор проекта «Система Сферического Развития».

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