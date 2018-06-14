Нелегкий выбор: как подобрать грудные импланты

Время идет, а любовь к маммопластике не угасает. К сожалению, природа наградила пышным бюстом не всех. Тысячи женщин по всему миру ежегодно обращаются к специалисту для того, чтобы сделать грудь красивой и упругой. Однако выбрать идеальный имплант не так просто, как может показаться на первый взгляд. Разобраться в нюансах нам помог пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Анвар Шухратович Салиджанов.

Зачастую при подборе грудного эндопротеза у любой девушки возникает мысль: «А не будет ли новая грудь слишком неестественной?» Роль пластического хирурга в определении формы и размера грудных имплантов первостепенная, и только он сможет ответить на вопрос, что же в первую очередь влияет на выбор грудного эндопротеза:

желание пациента;

анатомические особенности молочной железы;

размеры и пропорции тела пациента;

состояние кожи.

yandex_ad_1 Не по размеру

Если вы ‒ обладательница миниатюрных данных, то не ждите, что первая операция даст ошеломительный результат. Если до операции размер вашей груди был маленьким, то добиться большого размера можно лишь пластикой в несколько этапов с использованием специальных тканевых экспандеров в форме грудных имплантов.

С их помощью доктор добивается растяжения тканей до необходимого размера с последующей заменой экспандеров полноценными грудными имплантами.

Опять же, эта тактика может быть принята и одобрена только хирургом. В любом случае для того, чтобы выбрать идеальный размер, необходимо довериться специалисту.

Следи за формой

Форма у имплантов может быть круглой и каплевидной. Если вы хотите, чтобы верхняя часть груди выглядела максимально объемно, то тогда следует остановить свой выбор на эндопротезе круглой формы. Круглые импланты не только эффектно приподнимают грудь, но и визуально увеличивают ее.

У круглых эндопротезов есть два существенных плюса: во-первых, доступная цена, а во-вторых ‒ более легкий способ установки.

Каплевидная форма смотрится намного естественнее, чем круглая, но и стоят такие импланты на порядок выше. На данных эндопротезах обычно останавливаются девушки с плоской грудью, для того чтобы будущий бюст смотрелся натурально.

Наполненный до края

Носительницы самых первых грудных имплантов часто оказывались в неловких ситуациях из-за булькающего физраствора, которым были заполнены эндопротезы. В наше время такой проблемы нет.

Сейчас импланты заполняются единой сцепленной молекулой силиконового геля. Это позволяет максимально приблизить плотность импланта к естественной плотности груди и сохранить первоначальную форму. Вместе с тем, в случае повреждения оболочки содержимое импланта не растекается.

Из чего же?

Как вы думаете, чем еще отличаются друг от друга грудные эндопротезы? Правильно, поверхностью оболочки. Импланты бывают гладкие, текстурированные и с полиуретановым покрытием.

Гладкие импланты бывают только круглой формы и наиболее склонны к деформации в связи с отсутствием пор. Однако выбор их связан с доступной ценой и долгой службой.

yandex_ad_2 Текстурированный эндопротез фиксируется в мышце благодаря мелким порам и считается более надежным, чем гладкий.

Все большую популярность завоевывают импланты с полиуретановым покрытием, которое гарантирует отсутствие смещения и образования капсулярной контрактуры.

Нужно помнить, что единого идеального импланта для всех просто не существует. У каждой женщины ‒ свой идеал и свое представление о красивых пропорциях. Именно специалист поможет вам разобраться во всех тонкостях и нюансах выбора грудных эндопротезов. ___________________________________________________________________________ Салиджанов Анвар Шухратович ‒ известный хирург, доктор медицинских наук, пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. За его плечами ‒ более 30 лет опыта работы, тысячи успешных операций, в том числе повторная пластика различной степени сложности.