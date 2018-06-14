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Обман на псковских прилавках. Какие подделки встречаются чаще всего?
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Обман на псковских прилавках. Какие подделки встречаются чаще всего? 

АиФ Северо-запад 25 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
За 5 месяцев Псковская таможня выявила 15 тысяч 252 единицы контрафактной продукции. Как рассказала замначальника Псковской таможни Мария Лосева, среди контрафакта чаще всего встречались автозапчасти, сигареты, сумки, аксессуары для айфонов, парфюмерия и алкоголь.
Среди незаконной продукции были даже календари.
«При таможенном декларировании изъяли более 10 тысяч бумажных календарей с символикой Чемпионата мира по футболу. Возбудили уголовное дело за незаконное использование бренда FIFA», — заметила она.
Кстати, шубы тоже могут быть подделками. В этом году в Псковской области обнаружены 203 меховых изделия без чипов, так называемых контрольно-идентификационных знаков (КИЗов). КИЗ имеет форму большого ярлыка, который складывается пополам. Он может быть вшит в изделие с изнаночной стороны, приклеен на маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда изделия с одноразовой пломбой.
КиЗ красного цвета говорит, что шубу ввезли в РФ из других стран. КиЗ зеленого цвета прикрепляется к меховым изделиям, произведенным в России.
«Информацию об изделии можно узнать по номеру с КИЗа на сайте ФНС или через мобильное приложение. Если КиЗа на шубе нет, или данных по его номеру в системе не оказалось, вероятно, вы имеете дело с кустарно сшитой или привезенной в чемодане из Турции шубой», — пояснила ведущий специалист-эксперт Отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Наталья Прохорова.
Кстати, покупатель имеет полное право попросить продавца показать документы на товар, и таковых не оказалось, может обратиться в Роспотребнадзор.
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