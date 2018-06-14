Обман на псковских прилавках. Какие подделки встречаются чаще всего?

За 5 месяцев Псковская таможня выявила 15 тысяч 252 единицы контрафактной продукции. Как рассказала замначальника Псковской таможни Мария Лосева , среди контрафакта чаще всего встречались автозапчасти, сигареты, сумки, аксессуары для айфонов, парфюмерия и алкоголь.

Среди незаконной продукции были даже календари.

«При таможенном декларировании изъяли более 10 тысяч бумажных календарей с символикой Чемпионата мира по футболу. Возбудили уголовное дело за незаконное использование бренда FIFA», — заметила она.

Кстати, шубы тоже могут быть подделками. В этом году в Псковской области обнаружены 203 меховых изделия без чипов, так называемых контрольно-идентификационных знаков (КИЗов). КИЗ имеет форму большого ярлыка, который складывается пополам. Он может быть вшит в изделие с изнаночной стороны, приклеен на маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда изделия с одноразовой пломбой.

КиЗ красного цвета говорит, что шубу ввезли в РФ из других стран. КиЗ зеленого цвета прикрепляется к меховым изделиям, произведенным в России.

«Информацию об изделии можно узнать по номеру с КИЗа на сайте ФНС или через мобильное приложение. Если КиЗа на шубе нет, или данных по его номеру в системе не оказалось, вероятно, вы имеете дело с кустарно сшитой или привезенной в чемодане из Турции шубой», — пояснила ведущий специалист-эксперт Отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Наталья Прохорова

Кстати, покупатель имеет полное право попросить продавца показать документы на товар, и таковых не оказалось, может обратиться в Роспотребнадзор.