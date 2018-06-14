На Уралмаше пропала бабушка, которая страдает потерей памяти

Родные разыскивают 77-летнюю Капитолину Михайловну Ларинину, которая утром 13 июня ушла из дома на улице Восстания и не вернулась. Как рассказали родственники бабушки, возможно, она пошла в сторону кирпичного завода, там у семьи гараж.

Муж Капитолины Михайловны в это время ушёл в гараж за машиной — пожилые люди собирались ехать в сад. Возможно, женщина решила пойти ему навстречу. Родственники ищут Капитолину Михайловну уже больше суток, ходят по улицам, обзванивают больницы. Муж и дочь очень переживают — у пожилой женщины деменция, проблемы с памятью, хотя раньше она выходила из дома, но всегда возвращалась.

— Родные и близкие все подняты на ноги, сильно переживают, — рассказала дочь Капитолины Михайловны. — Она очень добрый и отзывчивый человек, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду.

Женщина была одета в бежевую удлиненную куртку, серую юбку, берет цвета сливы, чёрные колготки и туфли. Информацию о том, где может находиться Капитолина Михайловна, ждут по телефону +7 905 805 13 38.