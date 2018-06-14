Графоман или писатель: когда бизнесмену стоит браться за перо

Каждый предприниматель хотя бы иногда задумывался об идеальной картине мира: вот бы не приходилось искать новых клиентов, содержать огромный штат менеджеров по продажам, тратить баснословные деньги на рекламу, снижать цены… Вот бы клиенты приходили сами, да еще и заряженные на сотрудничество! Между тем, добиться этого вполне реально, и один из таких способов — издание собственной книги.

Чем уникален такой инструмент как книга? Во-первых, вы можете преподнести себя и свой бизнес с самой лучшей стороны и публика не будет воспринимать это как бахвальство — вы же делитесь опытом и удачными кейсами, стремитесь помочь другим людям, предостерегаете от ошибок. По сути, выступаете как коуч, наставник, ментор. Так о чем же рассказывать в собственной книге, если не о себе?

Успешные предприниматели не дадут соврать: если книга выстреливает — дела начинают идти в гору. Наиболее характерный пример подобного успеха — Игорь Манн . В 2003 году вышла его первая книга «Маркетинг на 100%: как стать хорошим менеджером по маркетингу». Она практически сразу же стала бестселлером, номинировалось на премию «Книга года» и трижды признавалось лучшей книгой года Российской гильдией маркетологов. Игоря Манна узнала вся страна, его авторитет вырос, что позволило ему стать не только востребованным спикером, но и основать, а впоследствии сделать очень успешным издательство деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер» и начать множество других интересных проектов.

Еще один пример подобного триумфа — Максим Батырев , который покинул компанию «Что делать Консалт». Он начал свою собственную карьеру в качества бизнес-спикера после выхода книги «45 татуировок менеджера» (издание мгновенно вырвалось в лидеры продаж).

Для кого актуально

Для кого может быть актуально написание собственной книги? Ответ банален: практически для каждого человека. Для владельцев собственного бизнеса это возможность рассказать об уникальности своей компании, продукта или услуги. Для топ-менеджеров и рядовых сотрудников — способ начать собственную карьеру в качестве консультанта, перейти на более престижное место работы или начать собственный бизнес-проект. Для фрилансеров и частных специалистов (бизнес-тренеры, психологи и др.) успешная книга позволит существенно расширить клиентскую базу и выиграть в прибыли. Книга — это слава, а слава — это новые возможности для вас и вашего бизнеса.

О чем писать

Ваша основная задача — выбрать правильный посыл. Не стоит расхваливать себя, описывать собственные достоинства, утверждать, какой вы молодец и ловко решаете все проблемы, меняя мир вокруг себя (это понимание придет к читателю подспудно после прочтения вашей книги).

В первую очередь вы помогаете людям: решаете какую-либо проблему, снимаете головную боль с помощью своего уникального опыта и знаний.

Также важно выбрать своего читателя, а для этого — примерить роль циничного маркетолога, чтобы проанализировать, что нужно аудитории и для кого автор будет максимально полезен. Расскажите о необычных кейсах, сложных клиентах, важных управленческих решениях, почему поступали так, а не иначе. Опишите, в чем находите мотивацию, каких придерживаетесь принципов и почему именно их, как взаимодействуете с боссом и собственными подчиненными, что помогает вам расположить к себе клиентов.

Не бойтесь писать о собственных неудачах и о том, чему они вас научили — это вызовет больше доверия и расположит читателя. Людям нравится, когда с ними говорят искренне: нет таких, кто бы ни разу не ошибался или никогда не проигрывал. Обязательно делитесь примерами из практики, аргументируя ими каждое новое утверждение, и не поленитесь приобрести похожие книги от других успешных предпринимателей и посмотрите, как о себе рассказывают они.

Но самое главное — пишите только о том, что пережили в реальности, не открывайте интернет. Когда пишешь книгу, состоящую из чужих историй, читатель это быстро раскусит, он не дурак.

Как писать

Страшный сон любого начинающего писателя и особенно делового человека, скованного разнообразными дедлайнами: «Я потрачу кучу времени на написание книги, а ее никто не опубликует». Поверьте, опубликуют. И зачастую в этом вопросе можно обойтись даже без помощи издательства.

Существует три наиболее популярных способа создать книгу. Первый — написать самому, а если не хватает знаний, пройти курсы писательского мастерства (благо их сейчас великое множество). Второй — записать свои мысли на диктофон, отдать запись на расшифровку и после передать текст редактору, который обработает материал, разобьет его на тематические главы и составит книгу, основанную на ваших монологах.

Третий — обратиться к писателю или журналисту, который поможет составить план, продумать содержание книги и с помощью серии интервью вытянет из вас всю необходимую информацию, самостоятельно напишет книгу и передаст вам готовый продукт.

Как опубликовать

Самый простой вариант — за свой счет. Приходите в любое издательство, предлагаете определенную сумму денег (как правило, от 300 тысяч рублей) и получаете готовый продукт. Ваши книги — на полках всех книжных магазинов, мечта сбылась! Но на мой вкус, такой способ достаточно токсичный, хотя бы потому, что любой труд должен быть оплачен. Написание книги — сложный процесс и платить деньги за то, чтобы его издали как минимум унизительно.

Кроме того, если вашу книгу не берут бесплатно, скорее всего, издательства не видят в ней ценности. Стоит ли вкладывать собственные деньги в то, от чего отказывается рынок? В этом случае лучше доработать продукт и сделать его по-настоящему уникальным. На мой взгляд, всегда есть шанс опубликовать книгу за счет издательства, более того — еще и получить от него гонорар. О том, как это сделать и поговорим.

Во-первых, вам нужно выбрать свое издательство. Стоит избегать ковровых бомбардировок и рассылать свою историю успеха всем редакциям на свете. В нише бизнес-литературы явное лидерство за тремя издательствами: «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина Паблишер» и «Питер». Начать стоит именно с них.

Во-вторых, вам нужно найти редактора, который специализируется именно на вашей тематике. Сегмент бизнес-книг огромен сам по себе: мотивация, стратегия, маркетинг, реклама — список тем бесконечен. Позвоните в издательство, возьмите контакты человека, который работает именно с вашим направлением или отыщите его в социальных сетях. Не стоит отправлять свою книгу по адресам, указанным на сайте издательства: как правило, это одна большая мусорная корзина, которую сквозь пальцы просматривают лишь по очень большим праздникам. Стремитесь наладить личный контакт, выйти на конкретного человека и заинтересовать его. После отправки книги убедитесь, что человек действительно ее получил.

Письмо в редакцию

Серьезно отнеситесь к подготовке сопроводительного письма. В нем важно уделить внимание аннотации (о чем ваше произведение, что вы хотите поведать людям, для кого оно написано, в чем его смысл и зачем оно вообще нужно). Далее расскажите, почему книга будет успешной, какими инсайтами вы поделитесь, почему люди захотят купить именно вашу книгу, чем она будет отличаться от других книг на похожую тематику, что уникального в вашем опыте и почему это будет востребовано.

Еще один важный момент, которому стоит уделить внимание в письме, — предложить возможности распространять информацию о книге. Издательство думает, как правило, лишь о коммерческой стороне вопроса. Но далеко не каждая издаваемая книга выстреливает, на один успех приходится множество неудач. Но то произведение, которое выстреливает, обеспечивает издательство прибылью и покрывает убыток от того, что продалось не очень удачно.

Ваша задача — убедить издателя, что вашу книгу уж точно приобретут. Может, вы читаете лекции и сможете рассказать учащимся о вашем произведении. Возможно, у вас популярные соцсети и множество последователей, или вы готовы тратить деньги на раскрутку своей работы. А может, у вас есть связи в СМИ, и популярные издания гарантированно расскажут о вашем произведении. Подойдут любые аргументы: чем больше вы сможете их привести, тем выше ваши шансы на успех.

Информация об авторе

Тут важно поделиться тем, насколько вы успешны, известны, востребованы, как много у вас опыта и регалий. Важно убедить издательство, что вы гуру в своей тематике и досконально знаете тему. Профессиональные награды, ссылки на статьи в известных СМИ, успешные кейсы — ничто не будет лишним. Редактор должен понимать, что имеет дело с профессионалом высочайшего уровня, и не опубликовать книгу такого человека не имеет ровным счетом никакого права. Но тут важно не переборщить и избегать воды.

Так что продумайте за редактора, почему ваше произведение просто обязано быть опубликовано, и пусть у него не останется никакого иного ответа, кроме «да».

Но что, если нет?

Не ждите, что на ваш отлик ответят сразу. Многие издательства, особенно топовые, получают десятки и даже сотни предложений в день. Вам вряд ли ответят на следующий день и скорее всего, даже не на следующей неделе. Придется запастись терпением. Не ответили, спустя пару-тройку недель — действуйте.

Напомните о себе редактору. Возможно, он получил ваше письмо не в лучшем расположении духа. Аврал на работе, проблемы в личной жизни — да мало ли что?! Вдруг сейчас обстоятельства изменились, и он сменил гнев на милость. Редактор — живой человек, ничто человеческое ему не чуждо. Выглядит не очень реалистично, но мою собственную книгу издали именно так. Первый раз редактор категорически отверг ее, а когда я просто на удачу через пару месяцев прислал книгу повторно, неожиданно взял. Почему так произошло, совершенно не представляю. Даже не спрашивал, чтобы не спугнуть удачу.

Рекомендую также сходить в книжный магазин или заглянуть в любой электронный. Три топовых издательства не заинтересовались вашей книгой — не беда, ведь есть еще и другие. Посмотрите, кто издает книги вашей тематики, найдите контакты их редакторов и повторяйте попытки.

Если вас игнорируют издательства, вы вполне можете обойтись и без посредников. Есть два популярных сервиса, которые позволяют абсолютно бесплатно опубликовать книгу в электронном виде и разместить ее в крупнейших интернет-магазинах страны, включая Озон, Литрес и иже с ними. Это Selfpub и Ridero. Конечно, они возьмут определенный процент с продаж, и, если вы хотите раскрутить свою книгу, придется вложиться в рекламу, но сама публикация и появление книги в продаже не будет стоить ни копейки. Более того, сделав предзаказ, книгу можно будет получить и в печатном виде.

Наконец, вы всегда можете выбрать крайний вариант и опубликовать книгу за свой счет. Да, не самый лучший вариант, но зато никто не будет вносить правки в ваш текст, предлагать другое название или обложку, которая вам совершенно не по душе. Подобное частенько случается при публикации за счет издательства: кто платит, тот и заказывает музыку.

Книга — это инвестиция

Важно понимать: книга сама по себе не поможет вам заработать денег. Если вы не раскрученная медиа-персона, ваш гонорар будет достаточно скромен. Но книга может поспособствовать тому, что о вас и компании узнают потенциальные клиенты, вырастет ваш авторитет. Возможно, вами заинтересуются СМИ, особенно, если книга войдет в топ по своей тематике. Кроме того, для многих людей книга — это по-прежнему лучший подарок, и вам всегда будет чем порадовать ваших клиентов и партнеров по бизнесу.

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