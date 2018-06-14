Виктор и Виктория

Виктор Белов и Виктория Хугаева встретились и полюбили друг друга во владикавказском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота». Здесь, на большой территории вблизи лесопарка, живут те, кто волею судьбы остался без дома и родных.

Печальные события привели сюда и Виктора.

Он родился на Сахалине, рано осиротел и вместе со старшей сестрой провел детство в детском доме. Повзрослев, почти всю жизнь прослужил моряком на рыбопромысловых суднах на Дальнем Востоке. Но 90-е годы после распада Советского Союза в отрасли прошли серьезные сокращения, и Виктор остался без работы. Сестра пригласила его переехать в Северную Осетию. Виктор продал дом во Владивостоке и отправился во Владикавказ. Но отношения с сестрой не задались: у Виктора были проблемы с алкоголем.

Он заболел сахарным диабетом и однажды чуть не погиб в собственной квартире. Во время очередного запоя не смог вовремя понять, что с ним происходит. У Виктора началась диабетическая кома, а на ее фоне — гангрена правой ноги. Его спасла соседка Софья, заметила, что Виктора давно не видно во дворе. Дверь в квартиру взломали и Виктора в бессознательном состоянии повезли в больницу. Ногу пришлось ампутировать выше колена.

Когда Виктор пошел на поправку и вышел из больницы, он узнал, что дома у него больше нет. Он оказался в учреждении для бездомных. Виктора вызволила все та же соседка Софья — устроила в «Заботу».

Здесь Виктор начал новую жизнь и говорит, что счастлив. Он активный участник всех творческих мероприятий: поет в хоре, играет в спектаклях. Общительный и веселый, он сразу нашел множество друзей.

Так, однажды к нему за помощью обратилась молодая женщина — ее обидел один из постояльцев. Виктор поговорил с обидчиком. С этого момента Вика стала присматриваться к Виктору, а Виктор — к ней.

Вике тридцать, у нее нарушена речь, она не может читать и писать. Она выросла в Южной Осетии. В 90-е годы, во время грузино-югоосетинского военного конфликта, родные девочки погибли, а она попала в коррекционный детский дом — сперва в Цхинвале, потом в Северной Осетии. Став взрослой, Виктория вышла замуж и несколько лет прожила обычной жизнью. Муж умер, и Вику определили в «Заботу».

Несчастья научили ее внимательно относиться к боли ближнего. Эта черта сблизила Вику с Виктором. Девушка стала заботиться о нем — придерживала дверь, помогала перемещаться по интернату, находила удобное место в столовой, приносила лекарства. Виктор и Вика стали много времени проводить вместе, и вскоре Виктор предложил девушке пожениться. Волновался: смущала разница в возрасте — Виктор вдвое старше. Но для Вики это не стало помехой. Годы Виктора не заметны: он всегда бодр, весел, щедр на теплые слова и заботу.

В интернате решение Виктора и Вики встретили с радостью. В канун Нового, 2018-го, года им устроили свадьбу. Вике сшили свадебное платье. Виктор купил в подарок кольцо и серьги. Зарегистрировались прямо в интернате, куда пригласили сотрудников ЗАГСа, а после были праздничный концерт и застолье. Паре подарили красивый букет из роз и орхидей, они его не выбросили, а засушили на память.

После свадьбы молодожены переехали в отдельную комнату, в окна которой заглядывают ветви цветущей вишни. А если выйти на балкон, взгляду открывается вид на уютный внутренний двор и величественные горы.

Виктор продолжает петь в хоре и участвовать в концертах и спектаклях. Вика всегда сидит рядом на репетициях или наблюдает за сценой. Сама она любит шить мягкие игрушки. Когда результат ее устраивает, она дарит игрушку мужу. Виктору тоже нравится делать Вике подарки — с каждой пенсии он дает ей деньги на новое платье или украшения.

В комнате супругов всегда чисто и уютно. Вика любит домашние дела — уборку, стирку и мытье посуды. А еще каждое утро она подметает аллеи и ухаживает за цветами на общей территории. А по вечерам пара смотрит популярный турецкий сериал «Золотой век» — о любви султана Сулеймана и наложницы Хюррем. Вика сопереживает героям и может долго рассказывать о всех перипетиях сюжета.

Иногда семейное благополучие омрачают кошмары, которые мучают Вику по ночам. Ей снится, что она маленькая, а на улице война. Виктор приходит на помощь — говорит ласковые слова, и Вика успокаивается. Вместе с первыми лучами встающего из-за гор солнца, которое они видят с балкона, к Вике и Виктору вновь возвращается радость жизни, и Виктор шутит, а Вика заваривает мужу чай.