Couple Goals: сборная самых красивых жен футболистов

В этом году Россия распахнула двери для самого долгожданного спортивного события. Сегодня состоится церемония открытия Чемпионата мира по футболу и первый матч. В течение месяца в городах России можно будет увидеть знаменитых спортсменов — например, Криштиану Роналду Лионеля Месси и других популярных форвардов. BeautyHack собрал 10 самых красивых возлюбленных футбольных мировых звезд в одной подборке.

Антонелла Рокуццо , жена лидера аргентинской сборной и испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси

Антонелла и Лео познакомились еще в детстве. Они близко дружили в течение пяти лет, но затем Лео переехал в Барселону. Спустя некоторое время общение возобновилось — нападающий Барселоны стал часто летать в родную Аргентину, а уже в 2010-м будущая супруга переехала вслед за любимым в Испанию. Летом 2017 года состоялась грандиозная и красивая свадьба. Сейчас пара воспитывает 3 сыновей — Тьяго, Матео и Киро.

Бруна Маркезини, девушка лидера сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара

Бруне всего 22 года, она молодая и успешная бразильская актриса театра и кино, а также фотомодель и телеведущая. Отношения у пары похожи на бразильский сериал: они начали встречаться еще в 2012 году, но спустя 2 года пара распалась. В 2016 они попытались возобновить отношения, но их пути вновь разошлись. Финальное примирение состоялось в 2017 году и по сей день влюбленные вместе — в их Instagram-аккаунтах можно найти множество совместных снимков из личной жизни.

Джессика Стерлинг, жена вратаря сборной Колумбии и лондонского «Арсенала» Давида Оспины.

С будущей супругой Давида познакомил общий друг. Тогда вратарь играл за «Ниццу», а Джессика работала моделью в одном из местных французских агенств.

А дальше все, как в сказке — любовь с первого взгляда, переезд вслед за любимым в Англию и свадьба. Но узаконить отношения с моделью Давид решился только после рождения совместного ребенка. Дочери Марии на тот момент было уже 2 года. Спустя несколько лет Джессика подарила футболисту сына Максимилиано.

С модельной карьерой было покончено, и эффектная колумбийка посвятила себя воспитанию детей. Но это не мешает ей поддерживать себя в отличной форме, тренироваться и радовать своих подписчиков и фанатов мужа красивыми снимками в инстаграм.

Эдурне, девушка голкипера сборной Испании и ФК «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Эдурне Гарсия Альмагро (полное имя) очень популярна в Испании: возлюбленная голкипера Манчестер Юнайтед — ведущая телешоу, модель, актриса и певица. На ее счету такие награды, как лучший видеоклип (2011), женский голос (2014) и признание самой сексуальной женщиной Испании (2012). Также она представляла в 2015 году родную страну на конкурсе песни Евровидение, но заняла 21 место. Давид и Эдурне уже давно вместе, но не спешат узаконить свои отношения.

Супруга чемпиона мира футболиста Юрия Жиркова, модель, «Мисс Калининград», мама троих детей и просто красавица. Инна и Юрий вместе больше 10 лет. Супруга всегда рядом с мужем — на момент рождения второго ребенка она была в Лондоне, а после перехода мужа в петербургский «Зенит» переехал в северную столицу России. Сейчас у Инны есть свой бизнес — бренд одежды MiloMilo by Inna Zhirkova.

Пилар Рубио, возлюбленная защитника сборной Испании и ФК «Реал» Серхио Рамоса

Пилар — самая сексуальная женщина Испании 2008 и 2009 годов, модель, актриса и телеведущая, а также лучший репортер Испании 2007. Со своим избранником Серхио она познакомилась в 2012 году. В начале отношений пара скрывалась от журналистов, но испанские папарацци быстро раскусили влюбленных.

Она старше Серхио на 8 лет, но, глядя на нее, и не скажешь — Пилар в великолепной физической форме. Как она успевает делать столько дел — неизвестно: у Пилар отлично получается воспитывать троих детей, посещать матчи Серхио и вести свои проекты. Например, ее книга для беременных стала абсолютным бестселлером в Испании, которую пришлось выпускать дополнительным тиражом.

Изабель Гулар , возлюбленная голкипера сборной Германии и французского «Пари Сен-Жермен» Кевина Траппа.

Мария Изабель Гулар Дурадо — бразильская супермодель, более известная, как одна из самых ярких ангелов Victoria’s Secret. Дебютное появление на самом долгожданном бельевом шоу Victoria's Secret Fashion Show состоялось в 2005 году. Уже в 2006 году она вошла в официальный состав «ангелов».

Изабель — обладательница яркой спортивной фигуры: бесконечно длинные ноги, плоский живот и прокачанные мышцы. Все это результат упорных тренировок: она не упускает ни минуты, советует тренироваться везде, а после знакомства с Кевином, поняла, что он разделяет ее интересы. «Я тренируюсь всегда и везде, независимо от того, где нахожусь. Делаю упражнения на ягодицы; если поблизости нет тренажеров, выполняю тренировки с собственным весом. Однажды мне удалось сделать несколько упражнений на борту самолета».

Джорджина Родригес , девушка лидера сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Испанская красотка, которая покорила сердце самого завидного холостяка. Джорджина — испанская танцовщица и модель. Ей 24, и чуть больше полугода назад она родила футболисту дочь Алану Мартину . При этом она — многодетная мать и воспитывает еще троих детей — близнецов Маттео и Еву, а также старшего сына Криштиану Роналду младшего.

Интересный факт: отец Джорджины — бывший футболист из Аргентины. Так что футбол у нее в крови.

Пара познакомилась в 2010 году на чемпионате мира по футболу во время съемок клипа певицы Waka Waka. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (Шакира старше своего возлюбленного на 10 лет) и отношения на тот момент певицы с сыном экс-президента Аргентины (Антонио де ла Руа), искра между влюбленными пробежала сразу же.

Шакира еще до знакомства была популярна и любима во многих странах — ее хиты взрывают ни один танцпол, а природное обаяние располагает к себе мгновенно. Каждый новый трек певицы моментально становится синглом и завоевывает огромное количество музыкальных премий. Она продолжает свою музыкальную карьеру и в данный момент путешествует по миру со своим турне.

У пары 2 сына — Милан и Саша, которых можно часто увидеть на матчах Жерара. Официально пара так и не узаконила свои отношения — Шакира считает, что «брак — это скучно». А после рождения сыновей Милана и Саши на вопрос о замужестве она отвечает: «Наличие двоих детей уже позволяет мне ощущать себя замужней женщиной, не говоря уже о том, что наши жизни и карьеры полностью ориентированы друг на друга. Не думаю, что кусок бумажки придает отношениям действительно какой-то смысл».

Скарлетт Гартманн, подруга полузащитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройса

Практически традиционный набор для девушки футболиста — красавица-модель со спортивным прошлым. Скарлетт обожает матчи Марко и ее часто видят на поле после победы Боруссии в обнимку с возлюбленным.

Если вы полистаете ее инстаграм, то увидите огромное количество снимков с лошадьми — это основная страсть модели. С детства она занималась конным спортом и активно выступает против использования натурального меха в одежде.

У девушки достаточно тяжелое детство: она воспитывалась мамой и бабушкой. Ее отец вместе со своим братом держал бордель и умер от передозировки наркотиков, когда дочери было 10 лет. Но о настоящей причине смерти отца Скарлетт узнала в сознательном возрасте — родные говорили, что он умер от сердечного приступа.

Сейчас Гартманн работает моделью в агентстве NRW Germany, активно тренируется, путешествует по миру с Марко и не забывает о конном спорте.

Текст: Александра Гришина