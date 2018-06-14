Обезьянка выпала из окна многоэтажки в Красноярске и поранила лапку

Утром 14 июня в микрорайоне Солнечном города Красноярска около подъезда появилась маленькая обезьянка. Оказалось, что животное выпало из окна многоэтажки. Об этом сообщил сайт телеканала «7. Красноярск».

Прохожие не остались в стороне: они накормили обезьянку бананом и стали искать ее хозяина. Также очевидцы вызвали полицию. Сотрудники ведомства оперативно нашли, кому принадлежит экзотический питомец.

Сейчас обезьянка находится в ветклинике, ее жизни ничего не угрожает.

Кошка выкормила детеныша рыси в зоопарке Приморья. Теперь она воспитывает малышку, поскольку биологическая мама не может ухаживать за потомством из‐за проблем со здоровьем. Сама кошка также недавно стала мамой: она родила двух котят.