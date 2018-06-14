Ещё
Обезьянка выпала из окна многоэтажки в Красноярске и поранила лапку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обезьянка выпала из окна многоэтажки в Красноярске и поранила лапку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Утром 14 июня в микрорайоне Солнечном города Красноярска около подъезда появилась маленькая обезьянка. Оказалось, что животное выпало из окна многоэтажки. Об этом сообщил сайт телеканала «7. Красноярск».
Прохожие не остались в стороне: они накормили обезьянку бананом и стали искать ее хозяина. Также очевидцы вызвали полицию. Сотрудники ведомства оперативно нашли, кому принадлежит экзотический питомец.
Сейчас обезьянка находится в ветклинике, ее жизни ничего не угрожает.
Кошка выкормила детеныша рыси в зоопарке Приморья. Теперь она воспитывает малышку, поскольку биологическая мама не может ухаживать за потомством из‐за проблем со здоровьем. Сама кошка также недавно стала мамой: она родила двух котят.
360tv.ru: последние новости
Панин призвал всех «валить из этой страны» Пять причин влюбиться в фитнес городских улиц Сотрудники МЧС изловили змею около школы во Владивостоке‍
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Питт взорвался из-за беременности Энистон
Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья73
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда30
Пуговка показала «беременный» живот17
Два трансгендера заключили брак29
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение