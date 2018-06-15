В Красноярске из окна выпал 6-летний мальчик

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства падения из балконного окна 6-летнего ребенка.

По предварительным данным, 14 июня около 23 часов 6-летний мальчик находился со своим другом на балконе квартиры. Где в это время были родители детей, не уточняется. Во время игры мальчик забрался на тумбу и выпал из окна балконной рамы. С травмами он был доставлен в детскую городскую больницу №20 имени И. С. Берзона.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.