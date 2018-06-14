«Край есть у всего». Где взять мотивацию, если ты стартап

Привет! Мы продолжаем наш цикл статей Native Stories — и в этот раз я помогу вам не просто приблизиться на расстояние вытянутой руки к зверю, занесенному в красную книгу, но даже покормить, а некоторым из вас, я уверен, удастся его даже приручить. Я говорю о мотивации.

Наверное, здесь сейчас стоило бы разместить не только совместное селфи с Дрейпером в стилистике «да мы с детства дружим», но также и капслок-строчки о моем невероятном опыте как основателя и руководителя, возможно, самого полезного бизнеса (или, чего хуже, как фаундера нативного стартапа). Но, вспомнив об огромном количестве современных бизнесменов, которые, судя по их регалиям, являются прямыми потомками Стива Джобса Илона Маска , мне, помимо мысли об их предполагаемой аскезе на средства контрацепции (иначе не знаю как и объяснить эту популяцию гениев), остается лишь бросить скромный взгляд на мигающий курсор страницы документа, чистоту которой нарушает лишь заголовок «Край есть у всего. Где взять мотивацию, если ты стартап?».

В этой статье вы не найдете абстракций в стиле большинства статей или водно-процедурных реплик от инфобизнесменов и прочих парапсихологов, магов и саентологов.

Здесь я постараюсь рассказать о наиболее прикладных вещах, которые вам помогут не просто сохранить почку для того, чтобы выплатить зарплату программисту, но и оградят вас от внезапного желания переписать квартиру на свидетелей Иеговы , несколько лет назад сменивших название на двухбуквенную аббревиатуру.

Don’t be a pitch!

— Дорогой, где ты был?

— Питчился.

— Странно, но счета совсем пустые и нет грантов.

Если вы все еще на этом тексте — смею предположить, что история вам знакома. За мои 2,5 года в стартапе, который большую часть времени не привлекал инвестиции (либо вообще отказывался от них), почти каждую неделю возникал резонный вопрос: где находить в себе силы идти дальше? Нет, я не говорю конкретно о привлеченных деньгах. Ведь если задуматься, то деньги — это не просто возможность купить время, но также и подтверждение того, что в вашу идею поверили. Это совсем не значит, что в ней что-то есть или что теперь у вашего Троянского коня пробивается рог оценкой в миллиард. Просто кто-то один, а, возможно, и группа лиц, поверил в вашу идею, команду и в харизму фаундера. То есть это просто данность. Факт. Согласны?

Абсолютно схожим образом ситуация выглядит и с теми, кто денег еще не привлек. И это снова факт. Ни больше, ни меньше. Представив ситуацию в виде уравнения, мы получаем такое равенство:

Где переменная x — количество людей, поддержавших второй стартап.

Если заметить этот парадокс, то особенно забавно выглядят внезапно «заматеревшие» фаундеры, закрывшие pre-seed раунд, согласны? К слову, это же уравнение работает и в отношении клиентов.

Расшифровка. Не создавайте себе проблемы, основываясь на ошибке выжившего. Вспомните пример Авраама Линкольна , который баллотировался на пост президента США столько же раз, сколько лет Владимир Владимирович уже у руля РФ — 18. А сколько было у вас попыток?

Список Шиндлера

Помните список из одноименного фильма Спилберга, попадание в который спасало жизнь узникам Плашова? Что-то подобное мы с вами сейчас и будем делать.

Сначала, как известно, был вопрос, поэтому нашей первостепенной задачей перед поиском ответов станет формулирование вопросов.

Вооружившись любым удобным инструментом (от органайзера в кожаном переплете до заметок в телефоне), выпишите в один ряд этот список вопросов:

— Кто мне говорил, что ничего не выйдет?

— Кто смеялся над моими идеями и предложениями?

— Кто считал, что все мои действия бессмысленны?

— Кто предлагал мне вернуться на предыдущее место работы?

— Кто рекомендовал заняться чем-то другим?

У вас могут быть свои и более точные вопросы

Например, «кто отказался со мной идти на на второе свидание?». Главное здесь — это максимальное уточнение и конкретные персонажи из вашей жизни. Теперь выпишите список людей, который подпадают под эти вопросы.

Нет, это вовсе не список тех, кому нужно обязательно перезвонить. На одном из тренингов по личностному росту мне довелось услышать, что подобный список автор тренинга использует для периодического обзвона людей, напоминая тем, что они не правы. Так как мы говорим о мотивации, а не стимуляции вашего эго, то подобный вариант нерелевантен.

Методика крайне простая и эффективная, особенно когда у вас уже не хватает ни на что сил. Как я это называю — «дно дна». Состояние, когда ваше психическое здоровье, словно завсегдатай бара «Центральная Нервная Система», заказывает любимый коктейль из психоза, депрессии и беспомощности, украшенный зонтиком из потери уверенности.

Помните ваши общие школьные фото с гордой подписью «10 класс»? Теперь представьте всех этих людей вместе с вами по центру композиции, которые словно на обложке «Ежедневного пророка» ехидно улыбаются и хором говорят:

— Ну мы же тебе говорили!

Наверное, я самый большой антифанат этой фразы. Даже опустив контекст совместной фотографии, эта фраза является апофеозом бессмысленности и деструкции абсолютно любой ситуации. Любой бизнес — это в первую очередь конструктивный диалог с наименее абстрактной системой измерения. Этот же вопрос вместо решения сложившейся ситуации перелагает внимание на правоту того, кто, возможно, даже ничего не попытался сделать.

Расшифровка. Если ваш уровень осознанности еще так же мал, как и был мой в самом начале пути, — скармливайте мнения этих людей собственному двигателю

Получился настоящий сюжет сериала Blood Drive, но в метафорическом смысле., чтобы проехать последние несколько миль до заправки.

В моем списке, например, первыми оказались родители, которые всячески уговаривали меня вернуться обратно в Wargaming вместо открытия и развития собственного бизнеса. Теперь мы вместе с ними часто это вспоминаем, а при случае я не забываю их этим подколоть:)

Какие люди!

Вы могли заметить, что я в принципе пропустил часть с описанием видов мотивации и даже банального определения. Насколько мне известно, ученые до сих пор еще не могут придти к унифицированному определению этого понятия, поэтому я даже и не стану пытаться, лишь сформулирую это в контексте нашей медицинской карты с встречающимся все чаще диагнозом «стартап»:

повышенная сонливость и недостаток сна;

потеря концентрации на важных для «обычных смертных» вещах вроде всемирного дня брюквы или новый клип очередного рэпера;

подсчет маржи ресторана за 300 метров до того, как вы в него попали;

хронический недостаток отпуска;

Уверен, каждый из вас легко дополнит этот список еще десятком пунктов, но вектор в принципе понятен. Поэтому каждый из вас со мной согласится, что большинство ваших событий, переживаний, шагов и даже ошибок уже были кем-то пройдены.

В моем случае осознание этого пришло достаточно поздно, но амортизировал я это своим любимым жанром литературы, только одно название которого могло бы вызвать внезапный приступ нарколепсии у любого школьника. Биография.

От Эпикура до Маска и от Ньютона до Линкольна — берите любого из известных вам людей, достижения которых стоят вашего внимания, и учитесь на их историях. Помимо неисчерпаемого источника вдохновения и знаний, вы держите в руках историю болезни человека, который излечился, пожалуй, от самого опасного и, к сожалению, хронического заболевания — лени.

Моя фантастическая тройка:

Авраам Линкольн. 18 попыток стать президентом США. Вы себе это можете представить?

Разумеется, икона всех стартаперов — Илон Маск. Человек начал заниматься ракетостроением, первоначально в этом не разбираясь.

Оскар Писториус . Бегун из ЮАР, попавшего на Олимпиаду в Лондоне и добравшегося до полуфинала. Что же в нем примечательного? У парня ампутированы обе ноги ниже колен! Вы себе это можете представить? После таких примеров любые отговорки о недостатке мотивации и неуверенности, да и банальная лень, просто ничтожны.

Всем холизма!

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