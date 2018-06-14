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Центр «Радость» приглашает старшее поколение жителей Коптева в творческий кружок
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Центр «Радость» приглашает старшее поколение жителей Коптева в творческий кружок 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Разнообразные техники рукоделия и творчества осваивают участники проекта «Московское долголетие» в Коптеве. Так, на одном из занятий в центре «Радость» пенсионеры научились плести оригинальные корзины из бумажных трубочек.
«Бумажные трубочки — имитация натуральной лозы. Сплести из них можно очень многое: мебель, коробки, рамки, вазы, декоративные элементы для дома — в том числе, интересные корзиночки», — говорится на официальном сайте центра «Радость».
Преодолеть сложности, которые возникали во время урока, помогала педагог Елена Корсакова.
Записаться в секцию художественно-прикладного творчества, а также любой другой кружок «Московского долголетия» можно в территориальном центре соцобслуживания. Занятия рассчитаны на москвичей пенсионного возраста. Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. (вт)
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