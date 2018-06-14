Почему Пётр запретил жениться военным

При Петре были введены некоторые ограничения для женитьбы, причем они коснулись практически всех сословий. Запрещено было вступать в брак неграмотным дворянам, а военные и гражданские чиновники не могли вступать в брак без согласия начальства.

Не хочу учиться — хочу жениться

20 января 1714 Петром был издан указ, запрещающий дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знаний, необходимых для службы. По распоряжению императора юные дворяне отправлялись на обучение за границу за счёт государства. В России, на тот момент, катастрофически не хватало образованных кадров — управленцев, военных, государственных деятелей.

В 1722 году, Пётр издает ещё один указ, не позволяющий дворянским недорослям жениться до получения образования и до получения государственной службы, а про нарушивших указ сообщалось в Сенат. Документ был направлен против дворянских семей, которые не желали отдавать своих наследников на государственную службу.

В документе подход императора обосновывается, тем что нельзя женить людей, негодных «ни в какую науку и службу», наследники таких родителей вряд ли будут полезны для государства. Также в указе запрещается женить психически больных и умалишённых. Отстранялись от государственной службы и управления имениями люди, не имеющие способностей к административной деятельности.

Девушки — потом

Коснулись реформы брака и военного сословия. Регламент об управлении Адмиралтейства и флота от 1722 года запрещал гардемаринам жениться без указа вышестоящего начальства. Если офицер все же женился, то его наказывали 3 годами каторги. Также существовало возрастное ограничение: в Адмиралтейской коллегии запрещалось жениться раньше 25 лет. Проверялись также документы и свидетельства о рождении, чтобы избежать их фальсификации.

Император полагал, что офицер флота, на обучение которого расходовались большие средства, выделенные государством, сперва должен сформироваться как личность, быть хорошим специалистом и послужить Родине как военный, чтобы принести пользу стране. Брак и личные интересы военный должен ставить на второе место.

Также военное законодательство при Петре снизило ответственность отца, в случае зачатия незаконнорожденного ребёнка. В петровском воинском уставе, говорилось, что неженатый мужчина должен вступить в брак с беременной или родившей женщиной, если ранее он ей супружество обещал. Если нет — то служивого человека нельзя было принудить к женитьбе. В таком случае, «провинившийся» оплачивал штраф в пользу государства.

Жениться по любви

Император Пётр был противником браков по принуждению, поэтому издал указ 22 апреля 1722 года, где обязал Сенат и Синод запретить практику договорных и принудительных браков. В первую очередь, это коснулось дворянских семей, где родители и опекуны молодых вынуждали их вступать в брак. Это также коснулось крестьянства России, до этого помещики женили своих крепостных крестьян, без каких-либо ограничений со стороны государства.

Этот законодательный акт оспаривался в Сенате и не одобрялся элитой. Недовольство вызывал пункт, касающийся зависимых крестьян. Пётр Великий не принял во внимание мнение сенаторов и 5 января 1724 года подписал Указ, содержавший все ранее подготовленные пункты.

Естественно, чтобы преобразовать правила вступления в брак, Петру было необходимо вмешаться в церковные дела. Семейное право полностью находилось в юрисдикции Церкви. Первое преобразование императора — изменение характера процедуры обручения. Церковь превратила этот обряд в обязательное священнодейство.

Обручение до реформы выполняло функцию нерасторжимого договора между семьями жениха и невесты. Его проводили родные или опекуны, часто обручали совсем маленьких детей. В 1702 Пётр запретил выплачивать неустойку за несостоявшийся брак, это лишило обручение имущественного аспекта и упростило жизнь молодым людям.

Изменился и срок обручения — при Петре оно могло состояться не ранее чем за 6 недель до свадьбы. Разрешалось расторжение помолвки, если жених и невеста не видели друг друга раньше, а при встрече друг другу не приглянулись. До реформы, были распространены подмены на смотринах, то есть родственники заменяли некрасивую или больную девушку на её красивую служанку или сестру.

Возраст для женитьбы был прописан в указе о единонаследии 1722 года. Жениться запрещалось до 20 лет, девушки могли выйти замуж только после 17. Самым важным, было согласие на женитьбу молодых, а также их родителей или опекунов.

В указе 1924 года говорится, что родителям запрещено принуждать своих детей к браку под страхом «тяжкого наказания». Перед венчанием молодых близкие должны были поклясться, что они не заставляют детей жениться или выходить замуж. Если этот запрет нарушался, то за ним следовало покаяние.