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Москвичей призвали оставить ужей в покое
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Москвичей призвали оставить ужей в покое 

Мослента 1 час назад
В «Мосприроде» призвали не тревожить ужей, которых часто путают с опасными змеями. Об этом сообщает агентство «Москва».
«В летнее время к нам нередко поступают обращения, связанные с обнаружением змей на природных территориях. Спешим всех успокоить ни анаконд, ни кобр, ни гадюк у нас не водится. А особи, которые пугают своей длинной 50-70 сантиметров, — это всего лишь подросшие и довольные ужи. Не тревожьте их», — говорится в сообщении.
В учреждении напомнили, что чаще всего уж уползает от человека. Змея ведет себя агрессивно только в том случае, если ее схватили. Уж будет пытаться напугать врага шипением, а потом притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость для защиты.
«Самый главный признак, по которому можно безошибочно отличить ядовитую гадюку от ужа обыкновенного, — это желтые пятна. Если у змеи на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна — это ужик. Стоит отметить, что на природных территориях в черте города Москвы гадюки не встречались уже несколько лет», — подчеркнули в «Мосприроде».
Специалисты также напомнили правила поведения при встрече со змеями. Не стоит приближаться к змее и трогать ее. В лесу лучше надеть высокую и плотную обувь, через которую змея не доберется до кожи в случае укуса. Кроме того, рано утром змеи более медлительные, поэтому необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на них.
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