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Надежда Сысоева, Карина Истомина, Наталья и Мурад Османн на презентации Novikov Group & Evian
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Надежда Сысоева, Карина Истомина, Наталья и Мурад Османн на презентации Novikov Group & Evian 

Peopletalk 43 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Наталья и Мурад Османн, Александра Новикова, Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Александр Сирадекиан, Артем Кривда, Вероника Федорова, Карина Истомина, Лина Дембикова, Снежина Кулова и многие другие.
Что: Презентация коллаборации Novikov Group & Evian.
Где: Универмаг «Цветной», Москва.
Когда: 13.06.2018.
Люди говорят: С 13 по 20 июня на первом этаже универмага «Цветной» будет работать Pop-up store Evian & Novikov, в котором будут представлены эксклюзивная бутылка воды и лимитированная коллекция одежды: толстовка, футболка, кепка и шопперы. В честь открытия корнера в «Цветном» прошла презентация, куда пришла светская Москва. Развлекала гостей весь вечер DJ Карина Истомина.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nadezhda-sysoeva-karina-istomina-natalya-i-murad-osmann-na-prezentatsii-novikov-group-evian/
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