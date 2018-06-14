Надежда Сысоева, Карина Истомина, Наталья и Мурад Османн на презентации Novikov Group & Evian

Что: Презентация коллаборации Novikov Group & Evian.

Где: Универмаг «Цветной», Москва.

Когда: 13.06.2018.

Люди говорят: С 13 по 20 июня на первом этаже универмага «Цветной» будет работать Pop-up store Evian & Novikov, в котором будут представлены эксклюзивная бутылка воды и лимитированная коллекция одежды: толстовка, футболка, кепка и шопперы. В честь открытия корнера в «Цветном» прошла презентация, куда пришла светская Москва. Развлекала гостей весь вечер DJ Карина Истомина.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nadezhda-sysoeva-karina-istomina-natalya-i-murad-osmann-na-prezentatsii-novikov-group-evian/