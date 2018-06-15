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Поиски многодетной матери из Кизела прекращены
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Поиски многодетной матери из Кизела прекращены 

АиФ Пермь 47 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Ночью 15 июня стало известно о том, что 31-летняя многодетная мама из Кизела, которая пропала в ночь на 12 июня, найдена живой и здоровой.
После того, как в соцсетях появился пост о том, что для поисков женщины нужны волонтёры, один из пользователей написал в комментариях: «Ваша пропажа на 41». Местные знают, что 41 — это номер шахты. Родные ночью съездили на шахту и нашли гулёну. Назначенный на 15 июня сбор волонтёров и поиски отменены.
В ночь на 12 июня напомним, потерявшаяся женщина ушла с супругом в гости. Он вернулся домой, а она нет. Почти трое суток родные ничего не знали о судьбе женщины. Они написали заявление в полицию о розыске, но нашли её сами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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