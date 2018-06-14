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В Кизеле нужны волонтёры для поисков пропавшей многодетной матери
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В Кизеле нужны волонтёры для поисков пропавшей многодетной матери 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Кизеле пропала многодетная мама. Как сообщают её знакомые 31-летняя Екатерина Широглазова вечером ушла в гости вместе со своим мужем. Мужчина вернулся домой, а его супруга — нет.
«Около 01.00 в ночь на 12 июня она пропала в районе Центрального Коспаша. Мы собираемся 15 июня выйти на поиски. Супруг Екатерины уже написал заявление о пропаже в отдел полиции», — рассказали друзья женщины.
Желающих помочь в поисках будут ждать 15 июня в 10.00 у отдела полиции по адресу: Кизел, улица Луначарского, 10а. Одеваться следует по погоде, с собой взять термос с горячим чаем.
Пропавшая женщина предположительно была одета в чёрную кожаную куртку, чёрные сапоги, синие джинсы, футболку со звёздами. Всех, кто знает что-либо о местнахождении Екатерины, просят позвонить в полицию.
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