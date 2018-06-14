Ароматная, крупная, блестящая: как не прогадать с выбором клубники

Подмосковные фермеры готовятся к открытию клубничного сезона: в ближайшие дни они приступят к массовому сбору ягоды, а уже на следующей неделе в столице официально откроются 150 точек продажи клубники. Впрочем, купить ее можно уже сейчас, правда, ягода в основном привозная из-за рубежа и южных регионов страны. Как выбрать самую вкусную?

— Девушка! Купите клубнику! Вкусная, как первый поцелуй!

Клубника заморская, краснодарская, молдавская, крымская, сербская и израильская. Рыночные прилавки ломятся от изобилия ягод. Найти лучшую среди такого ассортимента не легче, чем на большом клубничном поле.

— Помельче выбираю. Она, как правило, слаще и дольше лежит, не такая водянистая, как крупная.

— Мы выбираем не только по цвету и по запаху, но и берем всегда для детей. Поэтому всегда пробуем.

Выбирают клубнику не только по одежке, но и по ее месту рождения. Импортная дороже — в районе 300 рублей. На вид она крупная, но не всегда безопасная. Часто ягоды подкармливают и обрабатывают химикатами, чтобы они не испортились в дороге. Химическую клубнику можно легко определить на глаз, она более плотная и неестественно блестящая. Самая популярная из привозных сейчас молдавская клубника.

— Как вообще можно отличить привозную клубнику от отечественной?

— Она вполне похожа на молдавскую, потому что молдавская клубника отличается тем, что она течет. Где-то на третий день появляются на дне ящика такие подтеки, — рассказывает агроном Семен Сизенков.

— А вы специально за молдавской пришли?

— Нет, я пришел просто за хорошей. Мне главное, чтобы была вкусная.

Но все же большей популярностью на рынке пользуется отечественная ягода.

— Клубника у нас сейчас из Крыма и Краснодара. Это самые популярные два сорта клубники. Раскупают ее очень быстро. За один день можно продать все, что привезли.

Наша клубника стоит примерно 250 рублей за килограмм. За очень дешевой, рекомендуют агрономы, гнаться не стоит. Как правило, она уже не совсем свежая.

"Ягода должна быть целой. Помятостей быть не должно, потому что через них проникают болезнетворные микроорганизмы", — объясняет агроном Семен Сизенков.

Темно-бордовый цвет говорит о том, что клубника уже начала портиться и пролежит не больше 12 часов. Не стоит брать и слишком бледные ягоды.

"Если попадаются не совсем дозревшие ягоды, это говорит о том, что здесь сборная солянка. Скорее всего, с разных партий сюда накидали более менее красивые ягоды", — поясняет агроном Семен Сизенков.

В подмосковных Луховицах уже вовсю готовятся к началу клубничного сезона. Обильный полив несколько раз в день. Первые красные ягоды уже появились. Сборщики проверяют каждую. Клубника должна быть полностью красной и без малейших повреждений.

"В ближайшие 7 дней мы рассчитываем начать массовый сбор ягод", — говорит агроном Юлия Кривоносова.

Купить первую подмосковную клубнику можно будет уже на следующей неделе. По всей Москве откроется 150 ларьков со свежими ягодами.