Аполлинария, Рашель и еще 8 самых необычных имен недели в Казани

Самыми необычными именами новорожденных минувшей недели стали Евангелина, Назар, Моника, Далила, Аполлинария, Захар, Давид, Фирдаус, Рашель и Джамалия.

Самыми популярными именами для младенцев стали Алина, Милана, Аделина, Артем, Асель, Кирилл, Данил, Диана, Амина и Ева.

По данным ЗАГС, за неделю было зарегистрировано рождение 363 детей: 181 мальчика и 182 девочек.

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