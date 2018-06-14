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Аполлинария, Рашель и еще 8 самых необычных имен недели в Казани
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Аполлинария, Рашель и еще 8 самых необычных имен недели в Казани 

Казанский Портал 1 час назад
Самыми необычными именами новорожденных минувшей недели стали Евангелина, Назар, Моника, Далила, Аполлинария, Захар, Давид, Фирдаус, Рашель и Джамалия.
Самыми популярными именами для младенцев стали Алина, Милана, Аделина, Артем, Асель, Кирилл, Данил, Диана, Амина и Ева.
По данным ЗАГС, за неделю было зарегистрировано рождение 363 детей: 181 мальчика и 182 девочек.
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