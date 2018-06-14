Бородина Ксения Кимовна

Дата рождения: 8 марта 1983 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рыбы

Одна из самых известных ведущих России родилась в семье Кима Джимоевича Амоева и Инны Булатовны Бородиной , чью фамилию впоследствии взяла. Когда девочке был всего лишь год, ее родители развелись. Вскоре после этого ее мама вышла замуж за итальянца, архитектора и владельца строительной компании, и переехала к мужу. Ксения жила с дедушкой и бабушкой, периодически навещая маму с отчимом. Последний, по рассказам девушки, всегда относился к ней хорошо, занимался ее воспитанием и старался помогать. Она училась в частной школе, где главными предметами были иностранные языки. Высшее образование будущая знаменитость получала в Московском институте гостиничного менеджмента и туризма, несмотря на то, что у нее была возможность учиться в Англии. Будучи студенткой, Бородина стала активно реализовывать свою мечту — стать звездой. Она посещала множество кастингов и проб, рассылала свое резюме в различные агентства, но долгое время ее труды не приносили результатов. В конце концов, отчим предложил девушке перебраться в Италию. Ксения приняла предложение, но буквально за десять минут до вылета ей позвонили с телевидения и сообщили, что она была утверждена на должность ведущей нового реалити-шоу «Дом-2». Не раздумывая ни секунды, обрадованная Ксения согласилась на новую должность, что, впрочем, стало причиной для крупной ссоры с семьей. Так с 2004 года никому еще не известная девушка стала одной из главных российских знаменитостей. Шоу, которое она ведет и по сей день, в особом представлении не нуждается. Бородина примерила на себя роль писательницы. Она выпустила две книги: «Дом-2. Законы любви» в 2007 году и «Худеем с Ксенией Бородиной» в 2011-м. В последней девушка рассказывает об уникальной авторской методике борьбы с лишним весом. Следует отметить, что на писательницу обрушился шквал критики за эту самую методику. Многие посчитали, что Ксения попросту обманывает своих читателей. В 2008 году вместе с Сергеем Зверевым звезда открыла салон красоты, заявив о себе как о предпринимательнице.

Личная жизнь Ксении Бородиной

Учась в старших классах школы, Ксения была влюблена в мальчика Сашу, жившего с ней по соседству. Чувства были столь сильны, что окончив школу и уехав в Англию для углубленного изучения английского языка, будущая звезда очень скоро приняла решение вернуться на родину к своему возлюбленному. К сожалению, чувства молодых людей оказались недолговечными, но, как считает Бородина, она все сделала правильно. В 2008 году Ксения сыграла свадьбу с предпринимателем Юрием Будаковым, с которым встретилась на съемках шоу Камеди Клаб. До непосредственно свадьбы влюбленные встречались три года, за которые успели хорошо друг друга узнать. Торжество было скромным, приглашены были только самые близкие люди. В июне 2009 года родилась Маруся — первая дочь Ксении. Воспитание дочери ведущая успешно совмещала со съемками и светской жизнью. Со временем последняя стала причиной развода с Будаковым. В 2011 году они расстались, по словам Юрия, из-за слишком разных взглядов на семью. Некоторое время спустя Бородина стала встречаться с одним из участников «Дома-2» Михаилом Терехиным , но отношения не привели к созданию семьи. Михаил был груб с возлюбленной и нередко бил ее. В 2015 году Ксения во второй вышла замуж. На сей раз ее избранником оказался бизнесмен Курбан Омаров , от которого Бородина в том же году родила дочь Тею.

Интересные факты

Ксения является большой поклонницей футбола и болеет за «Локомотив»

Свою любовь к старшей дочери ведущая увековечила в виде татуировки с именем Маруся

Телепроекты

Битва экстрасенсов

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Фильмография

2008 — Заза

2011 — Метод Лавровой

2013 — Деффчонки

2014 — С Восьмым марта, мужчины!