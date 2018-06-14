Ещё
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники высмеяли собирающихся пожениться фуд-блогеров за слишком маленькое помолочнее кольцо, сообщает Daily Mail.
Джен Фаномрат (Jen Phanomrat) из Нью-Йорка поделилась фотографией с женихом Лео Саманамудом (Leo Samanamud) в Instagram с подписью: «Девять лет спустя я сказала „да“ своему лучшему другу!»
Многие подписчики поздравили пару, оставляя наилучшие пожелания в комментариях. Однако нашлись и те, кто высказал свое недовольство размером подаренного Саманамудом кольца, называя его самым крошечным на свете.
«Я поддерживаю минимализм, но то, что кто-то покупает настолько маленькие кольца — за гранью моего понимания», — писали одни.
«Такое ощущение, что он пришел в магазин и попросил самое маленькое кольцо, которое только у них есть», — поддержали другие.
«И где кольцо?» — возмущались третьи.
Сама Джен Фаномрат ответила, что была счастлива получить именно это кольцо. По словам девушки, аккуратное золотое украшение с маленькой жемчужиной — это то, что она бы выбрала себе сама.
Джен Фаномрат и Лео Саманамуд — фуд-блогеры и основатели популярного канала Just Eat Life на YouTube.
В июне универмаг дешевой одежды и аксессуаров Primark выставил на продажу копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл. В Primark кольцо продается за два фунта (около 2,5 доллара). Оно изготовлено из ювелирного сплава с покрытием под золото и украшено тремя стразами, имитирующими бриллианты.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась25
Питт взорвался из-за беременности Энистон
Два трансгендера заключили брак30
Самого сильного в мире человека травят в Сети10
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда42
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение