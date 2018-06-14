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Фасад дома 16 на Рудневке празднично украсили ко Дню России
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Фасад дома 16 на Рудневке празднично украсили ко Дню России 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В День России очень празднично выглядел фасад дома № 16, который расположен на улице Рудневка. Об этом позаботились его жители. На стене дома, выходящей на проезжую часть, красовались флаги и поздравительная перетяжка с надписью «С Днем России!».
Уже не первый год в один из главных праздников здесь появляются флаги. Это стало доброй традицией. Председатель совета дома «Рудневка, 16», депутат муниципального округа Косино-Ухтомский Андрей Бондаренко является главным инициатором этого мероприятия.
Следует отметить, что Андрей Бондаренко всегда старается, чтобы дом выглядел «нарядно» к каждому празднику, и жители в этом его единодушно поддерживают.
Кстати, все желающие могут посмотреть видеоролик о том, как украшен дом № 16 на YouTube. Его на память сняли жители.
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